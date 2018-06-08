BBP Lideri Destici: Avusturya hükumetinin tavrı kınanmalıdır

ANKARA, () - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Avusturya’da 7 caminin kapatılma kararına sert tepki gösterdi. Avrupa Parlamentosu’na süratle toplanma çağrısı yapan Destici, “Avusturya hükümetinin tavrı kınanmalıdır” şeklinde konuştu.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Cuma namazını Ankara İvedik Merkez Camii’nde kıldı. Cami çıkışında vatandaşlarla sohbet eden Destici, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Seçimlerden sonra OHAL kaldırılabilir” açıklamasını olumlu olarak değerlendirdi.

Türkiye’nin hızlı bir normalleşme süreci yaşadığına işaret eden Destici, Adalet Bakanı’nın FETÖ ve 15 Temmuz Darbe girişimi davalarının yıl sonuna kadar bitebileceği yönündeki açıklamasını hatırlattı. Destici şöyle konuştu:

“İnşallah bu seçimi de hayırlısıyla kazasız belasız, birlik beraberlik içerisinde atlattıktan sonra, Türkiye artık olağanüstü hal şartlarında devam etmeyecektir diye inanıyorum. Sayın Cumhurbaşkanı’nın OHAL’in kaldırılması ile ilgili açıklamalarını da olumlu buluyorum. Bu uzatılmış sürenin, tekrar uzatılmayacağı kanaatindeyim. Beklentimiz de bu yönde, temennimiz de bu yönde.”

Mustafa Destici, Avusturya’da 7 caminin kapatılması ve din görevlilerinin sınır dışı edilmesi kararını sert sözlerle eleştirdi. Avrupa ülkelerinde Türk ve Müslümanlara karşı acımasız ve anti-demokratik uygulamaların sürdüğünü belirten Destici, derneklerin ve camilerin saldırıya uğradığına, kundaklandığına işaret etti. Mustafa Destici, hükümetlerin bu saldırılara karşı sessiz kaldığını ve faillerin bulunamadığını kaydetti. Mustafa Destici, “Avrupa Birliği’nin bazı hükümetleri bu saldırılara yol veriyor ya da göz yumuyor gibi bir anlayışla karşı karşıyayız” dedi.

BBP Genel Başkanı Destici şunları söyledi:

“Avusturya’da aşırı sağın ortak olduğu bir hükümet var ve dolayısıyla da bunların zaten Türklere, Müslümanlara tahammülü yok. Dolayısıyla da ülkelerinden Türkler ve Müslümanlar gitsin istiyorlar. Çifte vatandaşlık vermiyorlar ve Türkiye vatandaşı olanları da kendi vatandaşlıklarından önce çıkaracaklarını açıkladılar. Şu anda 10’a yakın caminin kapatılacağı kararı çıktı ve bununla birlikte de yine 10’ üzerinde de hem resmi hem de DİTİP’e bağlı din görevlisinin sınır dışı edileceği Avusturya hükümeti tarafından açıklandı. Bizim bunları normal görmemiz doğru değil. Bunları kabul etmemiz doğru değil. Bunları reddediyoruz ve Avusturya Hükümeti’nin ve Avrupa Birliği’nin diğer üyesi ülkeleri Müslümanlara karşı, Türklere karşı, onların inançlarına karşı ve din adamlarına karşı saygılı olmaya davet ediyoruz. Öbür taraftan dinle vicdan hürriyeti diyeceksiniz insan hakları diyeceksiniz her dine karşı saygılıyız diyeceksiniz ama bir taraftan insanlar Müslümanlara ve onların din adamlarına tahammülsüzlük göstereceksiniz. Bu kabul edilebilir bir şey değildir, bu büyük bir çifte standarttır ve bu konuyu reddediyoruz. Avrupa Parlamentosu’nun da süratle toplanıp, Avusturya’nın bu kararını kınamasını ve bu kararından geri dönmesi noktasında da bir adım atmasını bekliyoruz.

Mustafa Destici, hayatını kaybeden iş adamı Erdoğan Demirören’e de Allah’tan rahmet, ailesine de başsağlığı diledi.

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Desticinin açıklaması

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