BBP Genel Başkanı Destici: Her şeyin başı eğitim

ANKARA, () - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, karne alan çocuklarının heyecanına ortak oldu. Destici, karne alan tüm öğrencileri ve velileri tebrik ederek, öğretmenlere de şükranlarını sundu.

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, bugün karne aldı ve 3 ay sürecek yaz tatiline girdi. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ve ailesi de karne heyecanı yaşayan aileler arasındaydı. Destici, yoğun seçim çalışmalarına karşın, karne alan çocuklarını yalnız bırakmadı.

Her şeyin başının eğitim olduğunu söyleyen Destici, “Ben bugün karne alan bütün öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Onlara öğretmenlik eden, rehberlik eden, onları eğitimle, bilgiyle donatan bütün öğretmenlerimize de şükranlarımı sunuyorum” ifadesini kullandı. Mustafa Destici şöyle konuştu:

“Eğitim her şeyin başı ve okullarımızda da, hem milli eğitim, milli kültür, milli şuur yerleştirilmeye çalışılıyor. Öbür taraftan pozitif bilimler öğretilmeye çalışılıyor ve çocuklarımız burada, aşağı yukarı 8 ay boyunca büyük bir gayret gösterdiler, efor sarf ettiler. Ter döktüler, emek verdiler ve bugün de bu emeklerinin karşılığını aldılar. İnşallah seneye daha güzel bir eğitim yılı geçirirler, daha başarılı olurlar. Ben bugün karne alan bütün çocuklarımızı, bütün öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Onlara bu eğitim ve öğretim yılında öğretmenlik eden, rehberlik eden, onları eğitimle, bilgiyle donatan bütün öğretmenlerimize de şükranlarımı sunuyorum. Tabii velilerimiz de çocuklarımızla birlikte bir sene adeta okula gidip geldiler. Onlar da bu heyecanı yaşadılar. Onları da tebrik ediyorum. İnşallah seneye bu seneden daha güzel olur diyorum. Başarıları daim olsun diyorum.”

Ortaokuldan mezun olan Mustafa Destici’nin oğlu Alperen Destici de, duygularını şöyle dile getirdi:

“Liseye geçeceğimiz için çok mutluyum. Biz burada arkadaşlarımızla iki sene birlikte olduk. İyisi ile kötüsü ile iki yılı birlikte geçirdik. Arkadaşlarımdan ayrılacağım için çok iyi hissetmiyorum doğrusu.”

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