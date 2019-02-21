BBP Genel Başkanı Destici'den TBMM'ye Vekil Din Görevlileri için Kadro Teklifi verdi

Türkiye'de yaklaşık 5 bine yakın vekil İmam Hatip ve vekil Müezzin Kayyımların kadro talebi Meclis gündeminde... Daha önceAKP, MHP ve İYİ partinin verdiği tekliflerden sonra konuuy şimdi de Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Anmara Milletvekili Mustafa Destici gündeme getirdi.Türkiye'de yaklaşık 5 bine yakın vekil İmam Hatip ve vekil Müezzin Kayyımların kadro talebi Meclis gündeminde.... Vekil İmam Hatip ve Vekil Müezzin Kayyımları oluşturdukları platformla birlikte haklarını ararken, siyasi parti temsilcisi milletvekilleri de bunu gördü. Vekil din görevlileri kendileriyle ilgili değişik partilerden verilen teklifler için gösterilen duyarlılğa teşekkür ederken, konunun Mecliste görüşülüp haklarının verilmesini istedi.Vekil Din Görevlilerinin daha önce verilen teklifler Meclis komisyonlarında beklerken, şimdi de bir teklif Büyük Birlik Partisi (BBP)den geldi. BBP Genel Başkanı Ankara Milletvekili Mustafa Destici Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verdiği dilekçede 5 bine yakın vekil İmam Hatip ve vekil Müezzin Kayyımların kadrolarının verilmesini istedi."Bizler vekil imam-hatip ve müezzin kayyımlar olarak il, ilçe, kasaba ve en uzakmahallelerde yıllardır görev yapmaktayız. Bizlerde artık asılda aranan şartları taşıyansınavlarla vekil imam-hatip ve müezzin kayyım olarak görev alıyoruz.Ailesinde hasta, mağdur olan arkadaşlarımız var.Biz vekil imam-hatip ve müezzin kayyımlar diyanet işleri başkanlığında asıl göreviyapan, aslın yerine görev yapan mağdur vekilleriz. Görevimizi severek yapıyoruz. Bizlerinbu sevgi dolu görev yapma aşkımızı kadromuza kavuşarak daha güzelleştireceğimizibelirtmek isteriz.Bizleri, eşlerimizi, çocuklarımızı, anne ve babalarımızın bizleringeleceği olan kadro isteğini vererek bütün ailemizi sevindirmenizi bekliyoruz. Kadroverilerek mağduriyetlerimizin giderilmesini talep etmekteyiz.Sayın Devlet Başkanımız, son başbakanımız ve milletvekillerimiz seçimbeyannamelerinde vekil olarak görev yapanlara kadro sözü vermişlerdir. Kamuda çalışanasıl görevi yapan, aslın yerine görev yapan vekil imam-hatip ve müezzin kayyımlarakadroya geçirileceksiniz sözü verilmiştir.Devletimizin bizleri kadroya alması ile bütçe konusunda devletimize çok fazla yükolmayacağız. Türkiye geneli sayımız 3.000 kişidir. Kadro için devletimize güç sağlayacakhiçbir durumumuz yoktur.Diyanet işleri başkanlığı için kadro ihdasları vekil imam- hatiplerin heyecanını umuthaline getirdi.VEKİL İMAM-HATİP VE MÜEZZİN KAYYIMLAR PLATFORMU