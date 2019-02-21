BBP Genel Başkanı Destici'den TBMM'ye Vekil Din Görevlileri için Kadro Teklifi verdi

Türkiye'de yaklaşık 5 bine yakın vekil İmam Hatip ve vekil Müezzin Kayyımların kadro talebi Meclis gündeminde.... Vekil İmam Hatip ve Vekil Müezzin Kayyımları oluşturdukları platformla birlikte haklarını ararken, siyasi parti temsilcisi milletvekilleri de bunu gördü. Vekil din görevlileri kendileriyle ilgili değişik partilerden verilen teklifler için gösterilen duyarlılğa teşekkür ederken, konunun Mecliste görüşülüp haklarının verilmesini istedi.
Vekil Din Görevlilerinin daha önce verilen teklifler Meclis komisyonlarında beklerken, şimdi de bir teklif Büyük Birlik Partisi (BBP)den geldi. BBP Genel Başkanı Ankara Milletvekili Mustafa Destici Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verdiği dilekçede 5 bine yakın vekil İmam Hatip ve vekil Müezzin Kayyımların kadrolarının verilmesini istedi.
VEKİL DİN GÖREVLİLERİ PLATFORMU DAHA ÖNCE ŞU AÇIKLAMAYI YAPMIŞTI
"Bizler vekil imam-hatip ve müezzin kayyımlar olarak il, ilçe, kasaba ve en uzak
mahallelerde yıllardır görev yapmaktayız. Bizlerde artık asılda aranan şartları taşıyan
sınavlarla vekil imam-hatip ve müezzin kayyım olarak görev alıyoruz.
Kendimizi mesleğeadamış, peygamberlik mesleği olan imam-hatipliği en güzel şekilde icra ediyoruz. Vekil
görev yapan arkadaşlarımızın büyük çoğunluğu evli ve iki, üç çocuk sahibi.
Ailesinde hasta, mağdur olan arkadaşlarımız var. Düşük maaş ve görev süresi iki, üç, dört veya beş sene
sonunda bitince hiç bir hak talebi olmadan ve göreve devam etme gibi hiçbir hakkımız
yoktur. Bunlar göz önünde bulundurularak aile geçimimizi çok zor şartlar altında yapıyoruz.
Her şeye rağmen görevimizi laiki ile yapmaktayız.
Biz vekil imam-hatip ve müezzin kayyımlar diyanet işleri başkanlığında asıl görevi
yapan, aslın yerine görev yapan mağdur vekilleriz. Görevimizi severek yapıyoruz. Bizlerin
bu sevgi dolu görev yapma aşkımızı kadromuza kavuşarak daha güzelleştireceğimizi
belirtmek isteriz.
Hükümetimizden, milletvekillerimizden ve diyanet işleri başkanlığımızdan bizlere
sahip çıkmasını bekliyoruz. Bizleri, eşlerimizi, çocuklarımızı, anne ve babalarımızın bizlerin
geleceği olan kadro isteğini vererek bütün ailemizi sevindirmenizi bekliyoruz. Kadro
verilerek mağduriyetlerimizin giderilmesini talep etmekteyiz.
Sayın Devlet Başkanımız, son başbakanımız ve milletvekillerimiz seçim
beyannamelerinde vekil olarak görev yapanlara kadro sözü vermişlerdir. Kamuda çalışan
asıl görevi yapan, aslın yerine görev yapan vekil imam-hatip ve müezzin kayyımlara
kadroya geçirileceksiniz sözü verilmiştir.
Vekil görev yapmamız sebebiyle asıl görev yapanın 3/2 maaşını almaktayız. Sigorta
primlerimiz emekli sandığı olarak yatmakta. Bütün bilgilerimiz sistem olarak hazır.
Devletimizin bizleri kadroya alması ile bütçe konusunda devletimize çok fazla yük
olmayacağız. Türkiye geneli sayımız 3.000 kişidir. Kadro için devletimize güç sağlayacak
hiçbir durumumuz yoktur.
2004 ve 2010 Yıllarında kadroya alınan görevlilerimiz gibi belli bir dönem görev
yapma şartı, kpss ve dhbt şartları ile göreve almalarını istiyoruz.
Diyanet işleri başkanlığı için kadro ihdasları vekil imam- hatiplerin heyecanını umut
haline getirdi.
Cumhurbaşkanlığı ve diyanet işleri başkanlığından umutlu haberler bekleyen vekil
imam-hatip ve müezzin kayyımlar kadro için hazır bekliyoruz."
VEKİL İMAM-HATİP VE MÜEZZİN KAYYIMLAR PLATFORMU