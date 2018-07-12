BAYRAMPAŞA'DA OTOBÜS YANGINI (1)

Ersan SAN / İstanbul
Vatan Caddesi Kavşağı'nda O3 Bayrampaşa istikametinde otobüs yanıyor. Yanan otobüste patmalar sesleri geliyor. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Görüntü Dökümü:
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-Yangından görüntüler
Ersan SAN / İstanbul Vatan Caddesi Kavşağı'nda O3 Bayrampaşa istikametinde otobüs yanıyor. Yanan otobüste patmalar sesleri geliyor. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Görüntü Dökümü: -------------------- -Yangından...
12 Temmuz 2018 Perşembe 18:23
Ersan SAN / İstanbul
Vatan Caddesi Kavşağı'nda O3 Bayrampaşa istikametinde otobüs yanıyor. Yanan otobüste patmalar sesleri geliyor. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Görüntü Dökümü:
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-Yangından görüntüler
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