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BAYRAMPAŞA'DA DEKORASYON ATÖLYESİNDE YANGIN: 1 ÖLÜ

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER-Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL Bayrampaşa'da dekorasyon atölyesinde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti. Yangın, Fatih Caddesi'nde bulunan bir dekorasyon atölyesinde 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen...

BAYRAMPAŞA'DA DEKORASYON ATÖLYESİNDE YANGIN: 1 ÖLÜ

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER-Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL
Bayrampaşa'da dekorasyon atölyesinde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti. Yangın, Fatih Caddesi'nde bulunan bir dekorasyon atölyesinde 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burak Berkant Dicel'in(25) içerisinde bulunduğu atölyede henüz belli olmayan bir nedenle içeride yangın çıktı. İş yerinden dumanlar çıktığını fark eden sokağın karşısındaki kahvehanede oturanlar, içeri girmek istedi. Kapının kilitli olması nedeniyle camları kıran çevredekiler içeri giremeyince hemen itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. 
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, içeriye girerek, duman tahliyesi yaptı. İtfaiye erleri duman tahliyesi sırasında Dicel'i fark etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Dicel'in hayatını kaybettiği tespit edildi.

YAKINLARI GÖZYAŞI DÖKTÜ
Polis iş yerinin olduğu sokağa şerit çekerek kapattı. Yangını haber alan Dicel'in yakınları olay yerine geldi. Dicel'in hayatını kaybettiğini öğrenen yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

"DUMANDAN İÇERİYE GİREMEDİK"
Görgü tanığı Fahri Görmez, camları kırarak yangına müdahale etmeye çalıştıkları ancak yoğun duman nedeniyle içeriye giremediklerini söyledi.  Yanan, iş yerinde polis inceleme yaptı. Dicel'in cenazesi otopsi işlemleri için Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. 

Görüntü Dökümü:
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-Dicel'in fotoğrafları
-Yangın çıkan iş yeri
-İtfaiye ekiplerinden detay
-Çevrede toplananlar
-Yakınlarının gözyaşı dökmesi
-Görgü tanığı ile röportaj
-Genel ve detaylar
 

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