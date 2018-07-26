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BAYRAMPAŞA'DA 2 KATLI İMALATHANEDE YANGIN  (1)

Haber-Kamera: Enver ALAS - Anıl UÇAN- Murat SOLAK, İSTANBUL, Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi Sanayi Sokak'ta bulunun 2 katlı bir imalathanede yangın çıktı. Alt katta dokumacılık, üst katta ise çay kazanı imalatı yapılan binadan saat 11.30...

BAYRAMPAŞA'DA 2 KATLI İMALATHANEDE YANGIN  (1)

Haber-Kamera: Enver ALAS - Anıl UÇAN- Murat SOLAK, İSTANBUL,
Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi Sanayi Sokak'ta bulunun 2 katlı bir imalathanede yangın çıktı. Alt katta dokumacılık, üst katta ise çay kazanı imalatı yapılan binadan saat 11.30 sıralarında dumanlar yükselmeye başladı. Çalışanlar dışarı çıkarak, itfaiyeye ihbarda bulundu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi geldi. 2. katta çıkan yangına ekipler müdahale ediyor. İmalathaneye giren ekiplerin yoğun dumandan etkilendikleri görüldü.  

Görüntü Dökümü
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-Yangın çıkan imalathaneden görüntüler
-Dumanların yükselmesi
-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi
-Dumandan etkilenen itfaiye erleri
-Çalışanlar
-Genel ve detaylar
 

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