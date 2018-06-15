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BAYRAM ZİYARETİ DÖNÜŞÜ KAĞITHANE'DE KAZA: 3 YARALI

  Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,()  Kağıthane'de iki aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kazaya karışan minibüste bulunan 7 aylık hamile bir kadın da tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Kaza saat 15:00 sıralarında...

BAYRAM ZİYARETİ DÖNÜŞÜ KAĞITHANE'DE KAZA: 3 YARALI

 

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,() 
Kağıthane'de iki aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kazaya karışan minibüste bulunan 7 aylık hamile bir kadın da tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Kaza saat 15:00 sıralarında meydana geldi. Eski Büyükdere Caddesi Beşiktaş yönünde bayram ziyaretinden dönen akrabalarını indirmek yol kenarında duran Erhan Sarhan'ın kullandığı minibüse arkadan gelen bir otomobil çarptı. Kazada otomobilde bulunan iki kişi ve minibüste bulunan bir kişi yaralandı. Kazazedelerin yardımına ilk olarak çevredeki vatandaşlar koştu. Kazanın meydana geldiği yerin hemen karşısında bulunan özel bir hastanenin sağlık çalışanları yaralılara ilk müdahalede bulundu. Yaralılar yine bu hastanede tedavi altına alınırken kazaya karışan minibüste bulunan 7 aylık hamile kadın da başka bir hastaneye kaldırıldı.

"LEVYE İLE KOVALAYANLARDAN KAÇIYORMUŞ"
Minibüs sürücüsü Erhan Sarhan "Ben park halindeydim, bayram ziyaretinden dönen akrabayı indirmiştim. Fren sesleri geldi daha sonra geldi arkadan vurdu. Levye ile kovalayan birinden kaçıyorlarmış, levye ile kovalamışlar, yolda polisi aramışlar ama kaçarken hakimiyeti kaybedip bana arkadan vurdular. Benim arabada 7 aylık hamile kadın vardı o da hastaneye kaldırıldı" diye konuştu. Polis kaza sonrası soruşturma başlattı.

Görüntü dökümü:
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CEP TELEFONU GÖRÜNTÜLERİ
-Kaza sonrası yaşanan panik
-Hamile var diye bağrışmalar
-Önü hurdaya dönen otomobil
AKTÜEL KAMERA GÖRÜNTÜLERİ
-Kaza yerindeki polis ve itfaiye ekipleri
-Görgü tanığı ile röportaj
-Kazaya karışan minibüs sürücüsü Erhan Sarhan ile röportaj
-Genel ve detay görüntüler
 

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