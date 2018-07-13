Batman böğürtleni Avrupa ve Uzakdoğu'ya gönderildi - EK GÖRÜNTÜLER

BATMAN'da özel bir firma tarafından 80 dönümlük bahçede ekilen böğürtlenin hasadına başlandı. 250 kişinin istihdam edilidiği tesiste elde edilen ilk ürün böğürtlenler Almanya, Suudi Arabistan, Hong Kong ve Çin'e gönderildi.

Bölgenin en kaliteli böğürtlenin yetiştiği Batman-Siirt il sınırındaki Yunuslar köyünde, özel bir firmaya ait 80 dönümlük bahçede bu yıl 70 ton böğürtlenin ilk hasadıyla birlikte ihracatına da başlandı. THY'nin Batman-İstanbul arasında böğürtleni ücretsiz taşıması ise yatırımcıya moral verdi. Batman böğürtlenine Avrupa'daki birçok ülkenin talipli olduğunu anlatan firma yetkililerinden Ziraat Mühendisi Harun Yeşilay, "Ürünümüzü topladıktan sonra 2 gün süreyle soğuk hava depolarında beklettik. Dünya standartlarında bir ambalajla 125 gram halinde paketledik. Yurtdışına ihracata da başladık. İlk ürünümüzü Suudi Arabistan, Hong Kong ve Almanya'ya gönderildi. Gelecek hafta ise İngiltere'nin taleplerini karşılayacağız" dedi.

THY'DEN BÜYÜK DESTEK DESTEK

Türkiye Hava Yolları'nın İstanbul'a kadar kargoda ücretsiz destek sağlayacağını söyleyen Yeşilay, "Türkiye Hava Yolları ile yaptığımız sözleşmeye göre ürünlerimizi iç piyasaya ücretsiz taşıyacak. Nakliye konusunda THY'nin bize ciddi bir desteği oldu. Bu da bölgenin faydasınadır. Hem de yatırımcıya bir destektir. İlk üründe yaklaşık 3.5 ton hasadı Avrupa ve Uzakdoğu ülkelerine ihracata başladık. Hasat ve paketleme işinde yaklaşık 250 işçi çalışıyor. Almanya ve Polonya'daki bazı üreticiler, burada yetişen kaliteli Chester böğürtlene şaşırdı. Bir ay süreyle böğürtlenimizi Avrupa'dan Ortadoğu'ya kadar pazarlayacağız"diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-Böğürtlenin TIR'a yüklenmesi

-Tesisten görüntü

-Böğürtlenin paketlenmesi

-Röportaj

-Genel ve detay

Haber-Kamera: Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ/BATMAN, () -