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BAŞSAVCILIKTAN METRİS CEZAEVİ'NDE ÇIKAN YANGINLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Soner HASIRCIOĞLU-Cemil ÖZDEMİR-İstanbul İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Metris Cezaevi'nde çıkan yangınla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bugün saat 20.40 sıralarında Metris 1 nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz...

BAŞSAVCILIKTAN METRİS CEZAEVİ'NDE ÇIKAN YANGINLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Soner HASIRCIOĞLU-Cemil ÖZDEMİR-İstanbul
İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Metris Cezaevi'nde çıkan yangınla ilgili açıklama yapıldı.
Açıklamada,
"Bugün saat 20.40 sıralarında Metris 1 nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda hırsızlık suçundan tutuklu ve hükümlülerin barındırıldığı bir koğuşta henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle yangın çıkmıştır. Ceza İnfaz Kurumu personeli ve Cezaevi Tabur Komutanlığı görevlilerince olaya süratle müdahale edilmiş derhal olay yerine intikal eden itfaiye görevlileri ile birlikte yangın diğer hiçbir koğuşa yayılmadan kısa sürede söndürülmüştür. Dumandan etkilenen 3 tutuklu ile görevli bir infaz ve koruma memuru tedbir amaçlı olarak hastaneye sevk edilerek sağlık kontrolleri gerçekleştirilmiştir. Cezaevinde İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından her türlü güvenlik önlemleri alınmıştır. Olaya ilişkin adli ve idari soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri yer aldı.
 
 

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