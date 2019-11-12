 - BAŞSAVCILIK : (ESKİ İNGİLİZ SUBAYININ ÖLÜMÜ) KESİN ÖLÜM SEBEBİNİN TESPİTİ İÇİN İŞLEMLER DEVAM EDİYOR

Ruken KADIOĞLU - İstanbul - İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada eski İngiliz subayının ölümüyle ilgili açıklamada, "Kesin ölüm sebebinin tespiti için otopsi ve diğer işlemler Adli Tıp Kurumu'nda devam etmektedir" denildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Karaköy'de ölü bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'e ilişkin basın açıklama yapıldı.

Savcılıkça yapılan açıklamada, James Gustaf Edward Le Mesurier'in ölüm olayı ile ilgili olarak yerli ve yabancı basında çıkan haberler nedeniyle bilgilendirmenin yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi. Açıklamada, "11 Kasım 2019 tarihinde sabah saat 05:30 sıralarında James Gustaf Edward Le Mesurier'in Beyoğlu Hamam Sokak girişinde ölü olarak bulunduğu bildirilmiştir. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerine derhal intikal etmiş ve gerekli güvenlik önlemlerini almıştır. Hemen akabinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı nöbetçi Cumhuriyet Savcısı olay yerine giderek soruşturma işlemlerine başlanmış ve kesin ölüm sebebinin tespiti için ölen şahsın İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na naklini sağlamıştır. Şahsın kesin ölüm sebebinin tespiti için otopsi ve diğer işlemler İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nda devam etmektedir. Olay yeri civarındaki kamera kayıtlarının temini ve inceleme çalışmaları yapılmaktadır" denildi.



