Başsavcılık'dan Gergerlioğlu açıklaması: Terör propogandası...
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Milletvekilliğinin düşürülmesinden 4 gün sonra gözaltına alınan HDP'li Gergerlioğlu'nun terör örgütü propogandası yaptığını öne sürdü
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Milletvekilliğinin düşürülmesinden 4 gün sonra sabah erken saatlerde gözaltına alınan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Kocaeli eski Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında TBMM koridorlarında terör örgütü lehine slogan atarak, terör örgütü propagandası yapmaktan soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Yapılan açıklamada, Gergerlioğlu'nun kesinleşmiş mahkeme kararı nedeniyle milletvekilliğinin düştüğü, buna karşın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden dışarıya çıkmayarak eylemler gerçekleştirdiğinin tespit edildiği belirtildi.
TERÖR ÖRGÜTÜNE DESTEK VEREN SLOGAN ATTI
Milletvekilliği düşen Gergerlioğlu'nun Meclis binasını terk etmediği ve halen milletvekili gibi davrandığı, sosyal medya üzerinden basın açıklamaları ve canlı yayınlar yaptığı, kamu binasında hakkı olmadığı halde hukuka aykırı olarak 17 Mart'tan itibaren ayrılmadığı vurgulandı.
Açıklamada Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşürüldükten sonra saat 19.25'te Meclis Genel Kurulu salonundan çıkarak basın mensuplarına demeç verdikten sonra ikinci katta bulunan HDP parti grup katına yürüyerek çıkarken beraberinde bulunan kişiler de dahil olmak üzere grup içerisinden terör örgütünü öven sloganlarının atıldığı, Meclis koridorlarında terör örgütü elebaşı ve terör örgütü lehine slogan atılmak suretiyle terör örgütü propagandası da yapıldığının tespit edildiği kaydedildi.
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Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016