BAŞKONSOLOSLAR REİNA ÖNÜNE KARANFİL BIRAKTI



Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Özgür EREN İSTANBUL

İstanbul'da görev yapan 14 başkonsolos ve 30'a yakın diplomatik temsilci, terör saldırısına uğrayan Reina önünde hayatını kaybedenlerin anısına karanfil bırakarak dua etti.

İstanbul'da görev yapan başkonsolos ve diplomatik temsilciler, İstanbul Valiliği ve Beşiktaş Kaymakamlığı öncülüğünde Ortaköy'deki terör saldırısının yaşandığı yere karanfil bırakarak, hayatını kaybedenler için dua etti.

Aralarında Almanya, Fransa, Hollanda, Bulgaristan, Çin, Suudi Arabistan, Danimarka ve Endonezya'nın bulunduğu temsilciler ellerindeki karanfillerle hep birlikte saldırı noktasına gelerek terörü lanetledi.

Burada konuşan Beşiktaş Kaymakamı Abdullah Kalkan, "Yabancı ülkelerin başkonsolosları valiliğimize müracaatla yılbaşı gecesi meydana gelen menfur terör saldırısında hayatlarını kaybeden terör kurbanlarımızı, şehitlerimizi anmak istediklerini bu mücadelede Türk Milleti'nin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yanında olduklarını göstermek açısından ve terörü lanetlediklerinin dünya tarafından bilinmesi açısından bu etkinliği düzenlemek istediklerini belirtmişlerdir. Ben kendilerine bu hassasiyetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. O menfur saldırıda hayatını kaybeden bütün insanlarımızın, şehitlerimizin ailelerine başsağlığı diliyorum. Türk Milleti'ne başsağlığı diliyorum. İnsanlık alemine başsağlığı diliyorum. Hassasiyetlerinden dolayı tekrar başkonsoloslarımıza teşekkürler ediyorum" dedi.



Görüntü Dökümü:

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-Başkonsolos ve diplomatik temsilcilerin olay yerine gelmesi

-Eğlence mekanının önüne karanfil bırakılması

-Dua edilmesi

-Beşiktaş Kaymakamı Abdullah Kalkan'ın konuşması

-Genel ve detaylar