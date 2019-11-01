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Başkent'te kaldırım taşlarına sayısal formüller yazıldı
ANKARA Büyükşehir Belediyesi'nin, 'Kızılay Yenileme Projesi' kapsamında, Yüksel Caddesi'nde yenilenen kaldırım taşlarına matematik, fizik ve kimya formülleri yazıldı. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Kaldırım...
GÜNDEM 01.11.2019, 13:35
ANKARA Büyükşehir Belediyesi'nin, 'Kızılay Yenileme Projesi' kapsamında, Yüksel Caddesi'nde yenilenen kaldırım taşlarına matematik, fizik ve kimya formülleri yazıldı.
Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Kaldırım Yapım ve Bakım Onarım Şube Müdürlüğü ile Çankaya Belediyesi'nin işbirliğinde Kızılay bölgesinde taşeron firma yerine kendi ekip ve imkânlarını kullanarak kaldırım ve peyzaj yenileme çalışmaları yapılıyor. Sakarya Caddesi'nde sek sek oyununu zemine uygulayan Büyükşehir Belediyesi, Yüksel Caddesi'nde kaldırım taşlarına, öğrencilere sayısal dersleri sevdirmek ve akılda kalıcılığını sağlamak amacıyla çift sayıların toplamı, trigonometri ve çok sayıda derse ait formülleri yazdı.
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