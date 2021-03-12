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Başkan İmamoğlu: O Günün şartlarını hatırlamalıyız

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstiklal Marşı’nın kabulünün 100. yılı ve Mehmet Akif Ersoy’u anma etkinliğine katıldı. Milli Mücadele Döneminde askerlerin ve halkın giydiği kıyafetlerle sahneye çıkan sanatçılarla da fotoğraf çektiren İmamoğlu, “Bu kostümleri sadece gösterilerde giyme duası ediyorum” dedi.

GÜNDEM 12.03.2021, 22:57 Murat Aydın
Başkan İmamoğlu: O Günün şartlarını hatırlamalıyız

İSTİKLAL CADDESİ / İSTANBUL - İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstiklal Marşı’nın kabulünün 100. yılı ve Mehmet Akif Ersoy’u anma etkinliğine katıldı. İstiklal Caddesi’ndeki Mısır Apartmanı’nın önünde gerçekleştirilen etkinlikte konuşan İmamoğlu, “İstiklal Marşı’mızın değerini daha iyi anlamak için belki de o günün şartlarını, işgal altındaki topraklarımızı, yokluk içindeki halkımızı bir kez daha hatırlamalıyız. İşte bu şartlar altındayken ‘Korkma…’ diyerek başlar sözlerine büyük şair Mehmet Akif Ersoy. Her dizede cesaret verir, güç verir halkına, kahramanlarına” diye konuştu. Milli Mücadele Döneminde askerlerin ve halkın giydiği kıyafetlerle sahneye çıkan sanatçılarla da fotoğraf çektiren İmamoğlu, “Bu kostümleri sadece gösterilerde giyme duası ediyorum” dedi.İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB tarafından organize edilen, İstiklal Marşı’nın kabulünün 100. yılı ve Mehmet Akif Ersoy’u anma etkinliğine katıldı. 

Milli Şair Ersoy’un bir dönem yaşadığı İstiklal Caddesi’ndeki Mısır Apartmanı önünde gerçekleştirilen etkinliğe, İmamoğlu’nun yanı sıra CHP Parti Meclis Üyesi Eren Erdem, Başkan Danışmanı Murat Ongun, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Şengül Altan Arslan, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. 

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunduğu etkinlikte, Milli Mücadele Dönemi ve Mehmet Akif Ersoy’un hayatından kesitlerin yer aldığı video mapping gösterisi; Mısır Apartmanı’na yansıtıldı.

Etkinlikte konuşan Ekrem İmamoğlu, milletlerin tarihinde dönüm noktası olmuş olaylar, bu olayların daima minnetle anılacak kahramanları ve bu kahramanların mücadelelerini sonsuzluğa kaydeden şairleri, yazarları, büyük şahsiyetlerinin olduğunu söyledi.

-MİLLİ MÜCADELE KAHRAMANLARI BÜYÜK CESARET GÖSTERDİ-

İstiklal Mücadelesinin Türk milletinin kaderini değiştiren en büyük varoluş mücadelesi olduğunu kaydeden İmamoğlu, “Başta Mustafa Kemal olmak üzere “ya istiklal ya ölüm” diyerek yola çıkan ve bu uğurda hiç düşünmeden canını ortaya koyan kahramanlarımız olmasa bugün tam bağımsız bir Türkiye Cumhuriyeti’nden söz edemeyecektik. Göklerde ay-yıldızlı al bayrağımız dalgalanmayacak, milletimiz esaret altında yaşamaya mahkum olacaktı. Ama onlar, her türlü zorluğa karşın yapılamaz denileni yaptılar ve büyük bir cesaret örneği sergileyerek bizlere bu güzel vatanı, bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’ni armağan ettiler” diye konuştu.

-MEHMET AKİF ERSOY HER DİZEDE CESARET VERİR-

Eşsiz mücadeleyi destanlaştıran İstiklal Marşı’mızın kabulünün 100. yılını kutladıklarını ifade eden İmamoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü: 

“İstiklal Marşı’mızın değerini daha iyi anlamak için belki de o günün şartlarını, işgal altındaki topraklarımızı, yokluk içindeki halkımızı bir kez daha hatırlamalıyız. İşte bu şartlar altındayken “Korkma…” diyerek başlar sözlerine büyük şair Mehmet Akif Ersoy! Her dizede cesaret verir, güç verir halkına, kahramanlarına. O yıllarda, işte bugün buluştuğumuz bu cadde bile işgal altındadır. Düşman orduları vatanın dört köşesine tutunmuşken, tarihimizin en karanlık günlerini yaşarken milletin inancını ayakta tutacak, bağımsızlık ateşini canlandıracak bir marşa ihtiyaç vardır. İşte bu şartlar altındayken “Korkma…” diyerek başlar sözlerine büyük şair Mehmet Akif Ersoy! Her dizede cesaret verir, güç verir halkına, kahramanlarına. “

-BAĞIMSIZLIK AŞKIMIZDIR-

“İstiklal Marşı, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin bir nişanesidir” diyen İmamoğlu, konuşmasını şöyle bitirdi:

“İstiklal Marşı, en zorlu koşullarda bile birlik ve beraberlik içinde mücadele etmenin, yılmamanın, inancın ifadesidir. Tam 100 yıl sonra bugün bile her okuduğumuzda tüylerimizi diken diken eden işte bu büyük mücadele ve onun kahramanlarına duyduğumuz sevgi, minnet ve şükrandır. Bağımsızlık aşkımızdır. Başta Mustafa Kemal olmak üzere bu destanın yazılması için korkusuzca mücadele eden atalarımızı, şehit ve gazilerimizi, bu mücadeleyi ebediyete kaydeden büyük şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u saygıyla anıyorum. 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü kutlu olsun.”

-HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİ-

Milli Mücadele Döneminde askerlerin ve halkın giydiği kıyafetlerle sahneye çıkan sanatçılarla da fotoğraf çektiren İmamoğlu, “Bu kostümleri sadece gösterilerde giyme duası ediyorum” dedi.

-ERSOY’UN YAŞADIĞI EVE ZİYARET-

İmamoğlu, etkinliğin ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hatıra evine dönüştürülün Milli Şair Ersoy’un dairesini gezdi. Şiir, belgesel odası ve Ersoy’un hayatına dair kesitlerin yer aldığı dijital ve görsel sergide; şairin kıyafetleri, fotoğrafları ve mektupları yer alıyor. 

#imamoğlu #istiklal marşı #100. Yıl
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