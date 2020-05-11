Başkan, Berber ve Kuaförleri teftiş etti, siftah verdi
Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek bugün tekrardan faaliyetlerine başlayan Gölbaşı berber ve kuaförlerini ziyaret ederek dezenfeksiyon çalışmalarını yakından inceledi.
Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek bugün tekrardan faaliyetlerine başlayan Gölbaşı berber ve kuaförlerini ziyaret ederek dezenfeksiyon çalışmalarını yakından inceledi. Açılan dükkanların hayırlı uğurlu olması temennisini de ileterek dükkanları teftiş eden Ramazan Şimşek, siftah parası da takdim etti.
Gölbaşı Belediyesi ekipleri denetimlerini ve dezenfeksiyon işlemlerini arttırdı. Belediye tarafından hazırlanan kitler esnafa dağıtılmaya başlandı.
Her gün birçok esnafı ziyaret ederek dezenfeksiyon çalışmalarını hızlandırdıklarını kaydeden Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek “Dükkanlarının kapılarını açacak esnaf kardeşlerimize hem hayırlı olsun hem de siftahı bol olsun diyerek ziyaretlerde bulunmaya başladık. Belediyemiz her zaman esnafın yanındadır. Gölbaşı sınırları içerisinde faaliyet gösteren çok kıymetli berber ve kuaför kardeşlerim; zorlu dönemlerden geçtiğimiz bugünlerde her zaman yanınızda olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Sizlerde bizlerle iletişime geçerek taleplerinizi iletebilirsiniz” dedi.
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Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016