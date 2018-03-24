Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Afrin'de el yapımı patlayıcının imha edilme anı 
Afrin'de el yapımı patlayıcının imha...
Basın Ekspres'te çamur kazası
Basın Ekspres'te çamur kazası
Uluslararası piyasalarda çifte rekor: Dolar 4.03 lira, euro 4.97 lira
Dolar 4.03 lira, euro 4.97...
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın yaptığı görüşmenin içeriğine dair açıklama yapıldı
Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın...

 BASIN EKSPRES'TE ÇAMUR KAZASI

  *3 aracın karıştığı zincirleme kaza nedeniyle trafik bir süre yan yoldan sağlandı  Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - İSTANBUL   Basın Ekspres yolunda yola dökülen çamur nedeniyle 3 araçlık zincirleme kaza meydana geldi.  Sefaköy...

 BASIN EKSPRES'TE ÇAMUR KAZASI

 

*3 aracın karıştığı zincirleme kaza nedeniyle trafik bir süre yan yoldan sağlandı 

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - İSTANBUL  
Basın Ekspres yolunda yola dökülen çamur nedeniyle 3 araçlık zincirleme kaza meydana geldi.  Sefaköy mevkinde ise kamyonet devrildi. 
İstanbul'da sabah saatlerinde çeşitli noktalarda bir çok kaza meydana geldi. Meydana gelen kazalarda herhangi bir can kaybı yada yaralanma yaşanmazken, kazalar nedeniyle trafik durma noktasına geldi. 
Saat 06.00 sıralarında Basın Ekspres yolu TEM Otoyolu istikametinde bir hafriyat kamyonundan yola dökülen çamur nedeniyle 3 araç zincirleme kaza yaptı. Herhangi bir yaralanma ya da can kaybının yaşanmadığı kazada araçlarda maddi hasar meydana geldi. Olay yerine gelen polis ekipleri yola dökülen çamur ve  kaza nedeniyle trafiği yan yola yönlendirdi. Kazanın yaşandığı noktaya İBB'ye ait temizlik araçları sevk edildi. Uzun kuyrukların oluştuğu Basın Ekspres yolunda kaza yapan araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından trafik normal akışına döndü. 

KAMYONET DEVRİLDİ
D-100 Karayolu Sefaköy mevki Şirinevler istikametindeki kaza ise 07.00 sıralarında meydana geldi. Seyir halindeki kamyonet, sürücüsünün yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine devrildi. Yan yatan kamyonetin sürücüsü araç içinden yara almadan çıktı. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşarken, trafik bir süre tek şeritten sağlandı. Olay yerine gelen vinç yardımıyla devrilen kamyonetin kaldırılmasından sonra trafik normale döndü. 

Görüntü Dökümü:
-Yola dökülen çamurdan görüntü
-Kaza yapan araçlardan görüntü
-Trafikten görüntü
-Sürücülerle röp.
-Temizlik çalışmaları
-Sefaköy devrilen kamyonet
-Kaldırma çalışmaları
-Trafikten görüntü
-Diğer detaylar
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314