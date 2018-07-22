Başı teneke kutusuna sıkışıp kuyuya düşen köpek kurtarıldı

ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde 10 yavrusu olan bir köpek, yiyecek bulmak için uğraşırken başını teneke kutusuna sıkıştırıp, kuyuya düştü. Mahalle sakinleri tarafından kuyudan çıkarılan köpeğin başındaki teneke kesilerek çıkarıldı.

Olay, Siverek ilçesinin kırsal Görgeçin Mahallesi'nde meydana geldi. 10 yavrusu bulunan köpek, yiyecek ararken başını teneke peynir kutusuna sıkıştırdı. Can havliyle kıvranan ve etrafını göremeyen köpek, kurtulmak için çabalarken, tarlada bulunan 10 metre derinliğindeki su kuyusuna düştü.

​Mahalle sakinleri, fark ettikleri köpeği kurtarmak için seferber oldu. Bir genç kuyuya inerek köpeği halata bağlayıp, yukarı çekilmesini sağladı. Köpeğin başındaki teneke kutu da makasla kesilerek çıkarıldı. Köpek olay yerinden uzaklaşarak yavrularının yanına gitti.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Başındaki teneke kutusuyla kuyuya düşen köpek

- Köpeği kurtarmak için kuyuya inen genç

- Köpek halata bağlanıp yukarıya çekilmesi

- Başına sıkışan kutuyu çıkartmak için tenekeyi makasla kesen genç

- Başındaki tenekeden kurtulan köpek

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA - )

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