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BAŞDANIŞMAN OLMASI CEZADA ARTIRIM SEBEBİ OLDU

Haber: Ümit TÜRK İstanbul /   FETÖ'nün İstanbul Üniversitesi'ndeki akademik yapılanmasıyla ilgili davanın gerekçeli kararı açıklandı. Kararda Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski Başdanışmanı Fatih Gürsul hakkında, "Sanığın ana muhalefet...

BAŞDANIŞMAN OLMASI CEZADA ARTIRIM SEBEBİ OLDU

Haber: Ümit TÜRK İstanbul /  
FETÖ'nün İstanbul Üniversitesi'ndeki akademik yapılanmasıyla ilgili davanın gerekçeli kararı açıklandı. Kararda Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski Başdanışmanı Fatih Gürsul hakkında, "Sanığın ana muhalefet partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkan Başdanışmanı olarak görev yapmış, bulunduğu konumun örgüte sağlayabileceği yarar ve sanığın bu kapsamdaki etkinlik imkanı da temel cezada artırım yapılmasında dikkate alınmıştır" denildi.  
İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) İstanbul Üniversitesi'ndeki akademik yapılanmasına ilişkin aralarında CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun eski Başdanışmanlarından Fatih Gürsul'un da bulunduğu 10 sanığa "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan verdiği cezanın gerekçeli kararını açıkladı. 21 sayfadan oluşan gerekçeli kararda, sanıkların Bylock'a erişim sağladıkları anlatıldı. Fatih Gürsul'un cep telefonunun internet hattı üzerinden 11 Ağustos 2014 - 30 Ocak 2015 tarihleri arasında 28 bin 66 kez "ByLock"a erişim sağladığı belirtildi. Gerekçeli kararda, 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Gürsul hakkında şu ifadelere yer erildi:
"Bu durum karşısında ve Yargıtay'ın gerek ilk derece mahkemesi olarak gerekse temyiz mercii olarak verdiği ve ByLock programının kullanılmasını FETÖ/PDY terör örgütüne üyelik suçu açısından kesin ve yeterli delil sayan kararları nazara alınarak sanığın FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olduğu yönünde mahkememizde kanaat oluşmuş ve TCK'nun 314/2. maddesi uyarınca cezalandırılmasına karar verilmiştir. Sanığın üyesi olduğu terör örgütünün yapısı ve faaliyetleri, devlet yönetimini silahlı kalkışma ile ele geçirmeye yönelik nihai amacı ve bu amaç doğrultusunda silahsız sivil insanları öldürmeyi dahi göze alabilen tehlikeli yapısı nazara alınarak maddede öngörülen cezanın asgari haddinden ayrılarak temel ceza tayin edilmiştir. Sanığın ana muhalefet partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkan Başdanışmanı olarak görev yapması, bulunduğu konumun örgüte sağlayabileceği yarar ve sanığın bu kapsamdaki etkinlik imkanı da temel cezada artırım yapılmasında dikkate alınmıştır." 


 

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