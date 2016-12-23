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BAŞBAKANLIK ÇALIŞANLARINA FETÖ İDDİANAMESİ

* Fetullahçı Terör Örgütü'ye (FETÖ) mensup oldukları iddiasıyla Başbakanlık Sektörel İzleme ve Değerlendirme Birimi çalışanlarına yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen...

BAŞBAKANLIK ÇALIŞANLARINA FETÖ İDDİANAMESİ

* Fetullahçı Terör Örgütü'ye (FETÖ) mensup oldukları iddiasıyla Başbakanlık Sektörel İzleme ve Değerlendirme Birimi çalışanlarına yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen iddianamede, 12'si tutuklu 1'i yakalamalı 13 şüpheli hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Haber: Ümit TÜRK / İstanbul



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Mehmet Şenay Baygın tarafından FETÖ'ye mensup olduğu iddiasıyla, Başbakanlık Sektörel İzleme ve Değerlendirme Birimi Çalışanlarına yönelik başlatılan soruşturma tamamlandı.

BYLOCK, BANK ASYA HESAPLARI VE 1 DOLARLAR DELİL OLARAK GÖSTERİLDİ



İddianamede, şüphelilerden 4'nün örgütün şifreli haberleşme programı olan "Bylock" kullanıcısı olduğu diğer şüphelilerinde Bylock kullanıcılarıyla yoğun görüşme yaptıkları belirtildi. Şüphelilerin örgüt elebaşısı Fetullah Gülen'in talimatı sonrasında Bank Asya'da hesap açtıkları veya var olan hesaplarına yüklü miktarda para yatırdıkları vurgulandı. İddianamede, yapılan operasyonda bazı şüphelilerden 1 dolar ele geçirildiği, el koyulan şüphelilerin telefonunda yapılan incelemelerde örgüte ilişkin paylaşımların ve ifadelerin yer aldığı anlatıldı.

17-25 ARALIK'TAN ÖNCE DE KRİTİK KURUMLARDA ÇALIŞTILAR



İddianamede, şüphelilerin 17/25 Aralık sürecinden önce BDDK, SPK, TİB ve Maliye Bakanlığı gibi kritik yerlerde çalıştıkları, daha sonra da Başbakanlık Sektörel İzleme ve Değerlendirme Birimin'e geçtikleri, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra da çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edildikleri belirtildi.

15'ER YILA KADAR HAPİS TALEP EDİLDİ



12 şüphelinin tutuklandığına yer verilen iddianamede şüpheli Burak Tekalan'ın ise firari olduğu kaydedildi. Burak Tekalan'ın kapatılan Fatih Üniversitesi eski Rektörü Şerif Ali Tekalan'ın oğlu Burak Tekalan'ın olduğu öğrenildi. Şüpheliler hakkında "Silahlı terör örgütüne üyeliği" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianame İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili İsmail Uçar tarafından onaylanarak İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

 

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