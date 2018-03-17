BAŞBAKAN YILDIRIM: TÜRKİYE, TERÖR ÖRGÜTÜNÜN TEPESİNE VURUNCA AVRUPA'DAN SES GELİYOR(1)

* Başbakan Binali Yıldırım,

"Afrin'de kahraman Mehmetlerimiz aşağı yukarı işlerini tamamlamak üzere."

"Zeytindalı Harekatı bütün hızıyla devam ediyor. Avrupa Parlamentosu da oradan kalkmış vızırtı yapıyor."

"Bu teröristler vatandaşlarımıza roket atarken neredeydiniz? Ama Türkiye, terör örgütünün tepesine vurunca Avrupa'dan ses geliyor."

"PKK, PYD, DEAŞ bunların hepsi eli kanlı terör örgütüdür. Biz terör örgütleriyle amansız mücadele eden bir ülkeyiz. Terörle mücadelemiz sadece ülkemiz için değil aynı zamanda Suriye, bölgemiz ve dünya barışı içindir"

"Münbiç'te de Fırat'ın doğusunda da terör örgütünün varlığın kabullenmemiz asla mümkün değildir. Mutlaka o bölgelerde terörden kurtarılacaktır"

Haber: Gülseli KENARLI - İhsan YALÇIN - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul

Başbakan Binali Yıldırım, Küçükçekmece İlçe Kongresi'nde konuştu. Konuşmasında Avrupa Parlamentosu'na yüklenen Yıldırım, Zeytin Dalı Harekatı'nın tüm hızıyla devam ettiğini; Münbiç'in de, Fırat'ın doğusunun da terörden arındırılacağını söyledi.

Başbakan Binali Yıldırım, Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'ndeki AK Parti Küçükçekmece 6. Olağan İlçe Kongresi'nde konuştu.

Başbakan Binali Yıldırım, "AK Parti hükümetleriyle birlikte Türkiye bambaşka bir Türkiye oldu. Adalet, merhamet, demokrasi, refah Türkiye'ye hakim oldu. AK Parti hem cumhuriyetin hem de demokrasinin en büyük kazanımıdır. AK Parti'nin kurucu değerleri, Türkiye'nin kurucu değerleridir. AK Parti ortak aklın ortak vicdanın partisidir. Bu hareketin sahibi millettir, ruhu adalettir, hedef kalkınmadır, rüyası tam demokrasi müreffeh bir Türkiye'dir" dedi.

"KAHRAMAN MEHMETLERİMİZ AŞAĞI YUKARI İŞLERİNİ TAMAMLAMAK ÜZERE"

Yıldırım , "Bizim için asıl olan yoldur. Bu kutlu yolda omuz omuza birlikte olmaktır. Bu çatının altında Türkiye bir bütündür. Burada bölgecilik, hemşericilik, kavmiyetçilik ve kabile kavgası asla yoktur. Gençler, Afrin'de kahraman Mehmetlerimiz aşağı yukarı işlerini tamamlamak üzere. Diyorlar ki; 'Gençler beklesin. Biz onlara iş bırakmadık. Eğer bu bayrağı, bu vatanı savunmak bize bir borç olursa hep birlikte bu yolda varız' " diye konuştu.

"AVRUPA PARLAMENTOSU BİR AKIL TUTULMASI İÇİNDE"

"Zeytin Dalı Harekatı bütün hızıyla devam ediyor. Avrupa Parlamentosu da oradan kalkmış vızırtı yapıyor" diyen Başbakan Yıldırım,

"Öyle anlaşılıyor ki Avrupa Parlamentosu bir akıl tutulması içinde. Türkiye'nin terörle mücadelesinden neden rahatsızlık duyduklarını bize de dünyaya da izah edemezler. 7 yıldır Suriye'de şehirler bombalanırken, taş üstünde taş kalmazken, masum insanlar ölürken, tam bir vahşet meydana gelmişken, sesi soluğu gıkı çıkmayan bu Avrupa Birliği'nin parlamenterleri bugün konuşuyorlar. Sınırlarından geçen 300-500 mülteciyi tekme-tokat geriye kovanlar, çocukların denizde ölümünü seyredenler bugün sivillerin haklarından bahsediyorlar. Kime karşı yapıyorlar? 3,5 milyon Suriyeli kardeşimizi ülkesinde hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan ev sahipliği yapan Türkiye'ye karşı yapıyorlar. Biraz vicdan, biraz hakkaniyet, biraz adalet... Afrin'de PKK, PYD, DEAŞ terör örgütü oradaki Araplara, Kürtlere, Türkmenlere zulmederken, masun insanları öldürürken bunlar neredeydi? O zaman niye sesinizi çıkarmadınız? Bu teröristler vatandaşlarımıza roket atarken neredeydiniz? Ama Türkiye, terör örgütünün tepesine vurunca Avrupa'dan ses geliyor" ifadesini kullandı.

"O BÖLGELER DE TERÖRDEN KURTARILACAKTIR"

Başbakan Binali Yıldırım, "PKK, PYD, DEAŞ bunların hepsi eli kanlı terör örgütüdür. Biz terör örgütleriyle amansız mücadele eden bir ülkeyiz. Terörle mücadelemiz sadece ülkemiz için değil aynı zamanda Suriye, bölgemiz ve dünya barışı içindir. Terör sadece bizim derdimiz, sorunumuz değil aynı zamanda bütün insanlığın sorunudur. Terörle işbirliğine girenler, kol kola gidenler insanlığın iyiliği için çaba göstermeyenlerdir, dertlenmeyenlerdi. Terörden, kaostan, şiddetten beslenenlerin dünyaya söyleyecek anlamlı bir sözü yoktur. İnsanlığı vicdanı terörden nemalanmaya çalışanları mahkum edecektir. Zeytin Dalı bir barış harekatıdır. Teröre karşı yürütülen haklı bir harekattır. Ülke sınırlarımızın güvenliği, vatandaşlarımızın can ve mal emniyeti için yapılan bir harekattır. Terör örgütlerinin iftiralarıyla, kara propagandalarıyla bizim karşımıza çıkmanın akılla, izanla izahı yok. Türkiye olarak kim ne derse desin terörle mücadelemiz kesintisiz, kararlılıkla devam edecek. Bölgemizde barışın, güvenin huzurun sağlanması için ne gerekiyorsa onu yapacağız. Münbiç'te de Fırat'ın doğusunda da terör örgütünün varlığın kabullenmemiz asla mümkün değildir. Mutlaka o bölgeler de terörden kurtarılacaktır. Sınır boylarımızda terör odaklarının varlığına asla izin vermeyeceğiz. Kahraman Mehmetçiğimiz, Özgür Suriye Ordusu bölgeyi karış karış tarıyor ve terörden temizliyor. Aslında bu operasyon çok daha kısa sürede bitebilirdi; ancak sivillerin zarar görmemesi için çok büyük bir dikkat içerisinde çalışıyoruz. Bu gerçeğin altını özellikle çizmek istiyorum. Allah Mehmetçiğimizin, kahramanlarımızın yar ve yardımcısı olsun. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, gazilerimize hayırlı ömürler diliyorum. 81 milyon milletimizin duası ve desteği Mehmetçikle beraberdir" diye konuştu.

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