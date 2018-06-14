- BAŞBAKAN YILDIRIM SULTANBEYLİ'DE KONUŞTU: İMAR BARIŞI BAŞVURULARI 2 MİLYONU AŞTI 

* Başbakan Binali Yıldırım:

"İmar Barış Yasası'nı da yürürlüğe koyduk. Şu anda talepler toplanıyor. Bugüne kadar 2 milyonun üzerinde müracaat oldu. Toplam 13 milyon bekliyoruz"

Haber-Kamera: Mehmet İLKAY ÖZER İstanbul

Başbakan Binali Yıldırım, "İmar sorununu da çözecek, İmar Barış Yasası'nı yürürlüğe koyduk. Şu anda talepler toplanıyor. Bugüne kadar 2 milyonun üzerinde müracaat oldu" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım seçim çalışmaları kapsamında partisince Sultanbeyli Kent Meydanı'nda düzenlenen mitinge katıldı. Türkiye'yi yeni bir sistemle 24 Haziran'da buluşturduklarını söyleyen Başbakan Yıldırım, “Bu yeni sistem nereden geldi. Düşünelim. 15 Temmuz yaşadık biz değil mi? 15 Temmuz'da alçaklar bayrağımızı indirmek istedi değil mi? Ezanlarımızı susturmak istedi değil mi? Ama Sultanbeyli ne yaptı? O gün liderinin, memleket sevdalısı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Başbakanının çağrısıyla meydanlara indi. Alçaklara hak ettiği dersi verdiniz. Bayrağı indirtmediniz. Ezanları dindirmediniz. Ondan sonra dedik ki bu iş böyle yürümeyecek. Ne yapmak lazım? Öyle bir sistem değişikliği yapalım ki artık bir daha bu ülkede darbeciler, teröristler hiç bir şekilde yönetime göz dikmesinler. Darbe yapmaya kalkışmasınlar. Onun için ne yaptık? Dedik ki Yenikapı ruhunu köklü bir anayasa değişikliğine dönüştürelim. Cumhur İttifakını kurarak anayasa değişikliğini gerçekleştirdik. 16 Nisan'da getirdik sizin onayınıza sunduk. Sultanbeyli yüzde 70'in üzerinde evet dedi ve bu değişikliği onayladı. Burada da yine şampiyon oldunuz" dedi.

"BUGÜNE KADAR 2 MİLYONUN ÜZERİNDE MÜRACAAT OLDU"

Sultanbeyli'nin geçmişte en önemli sorununun 2-B ve imar olduğunun altını çizen Başbakan Yıldırım, “Belediye Başkanımız Hüseyin Keskin'e çok teşekkür ediyorum. o sizin için Ankara'yı su yolu yaptı. Gitti-geldi. Sultanbeyli'nin tapu işini çözmemiz lazım dedi. Ben buna şahidim. Biz de ne yaptık? Sadece Sultanbeyli'yi ilgilendiren özel bir kanun çıkarttık. Başka bir yerde bunu hiç yapmadık. Çünkü ben Sultanbeyli'yi bilirim. Burada benim de yerim var. Burada insanların ne çile çektiğine yakından şahidim. Onun için sizin bu derdiniz çözmek bizim boynumuzun borcu dedik. Yasayı çıkarttık. Şimdi tapularınız dağıtılacak. Her şey tamam. Protokol da yapıldı. İşler düzeldi. Niye uzadı? Çünkü burada 2-B var. Orman arazisi var. Vatandaşın arazisine yapılmış binalar var. Onların sorunlarını ancak çözebildik. Artık bu iş bitti. Sizden sonra bütün İstanbul'un bütün Türkiye'nin 13 milyon vatandaşımızı ilgilendiren imar sorununu da çözecek, İmar Barış Yasası'nı da yürürlüğe koyduk. Şu anda talepler toplanıyor. Bugüne kadar 2 milyonun üzerinde müracaat oldu. Toplam 13 milyon bekliyoruz. Böylece ister köyde, ister kasabada, ister şehirde nerede olursa olsun sorunları bir bir çözülecek. Artık vatandaş ile devlet kavgalı olmaktan çıkacak. Bu işi de böylece kapatmış olduk" ifadelerini kullandı.

"KÜRTLERİN DEVLETİ VAR. TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİDİR"

Türkiye'nin üzerinde bir oyun oynandığını söyleyen Yıldırım, “Oynanan oyun şudur; bazı emperyalistler Türkiye'nin güneyinde bir terör devleti kurmak istiyorlar. Bunu da Kürt kardeşlerimizin kanı üzerinden yapmak istiyorlar. Kürtler de , Türkler de, Lazlar da, Çerkezler de, Romanlar da, 72 millet biz bin yıldır beraber yaşadık. Bir olduk savaşlarda yurdumuzu beraber savunduk. Barış'ta beraber kucaklaştık. Çizi birbirimize düşürebilirler mi? O halde bırakın size mi kaldı Kürtlere devlet kurmak. Kürtlerin devleti var. Türkiye Cumhuriyeti devletidir. Kürtlerin bayrağı var. Ay yıldızlı şanlı bayrağımızdır" diye konuştu. Başbakan Yıldırım daha sonra Sancaktepe'deki programına katılmak için Sultanbeyli'den ayrıldı.

Görüntü dökümü:

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-Başbakan'ın konuşması

-Mitinge katılanlar

-Genel ve detaylar



