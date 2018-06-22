Başbakan Yıldırım: Pazar günü yeni sistemin kapılarını açıyoruz

Başbakan Binali Yıldırım, "Bu işin son başbakanı olarak koltuğumuzu da kapattık. Şimdi yeni sistemin kapılarını açıyoruz inşallah pazar günü" dedi.



Cumhurbaşkanı ve 27'nci dönem milletvekili genel seçimi için yoğun tempoyla çalışmalarını sürdüren Başbakan Binali Yıldırım'ın bir günü, tarafından görüntülendi. Ankara Büro Şefi Ümit Kozan'ın sorularını da yanıtlayan Başbakan Yıldırım, 24 Haziran Pazar günü yapılacak seçimlere yönelik çalışmalara hızla devam ettiklerini söyledi. Ankara'da dün Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı kabul edip, ardından bir televizyon kanalının yayınına katılan Yıldırım, daha sonra 5 ilçede miting düzenledi. İlk olarak Mamak'ta partililerle buluşan Başbakan Yıldırım, buradan Keçiören’e geçti. Gün boyu ekibini seçim otobüsünde konuk eden Yıldırım, yollarda Ankaralıların yoğun ilgisiyle karşılaşırken, çocuklara oyuncak dağıttı. Başbakan Yıldırım, Keçiören mitinginden sonra Yenimahalle'ye geçerken yol üzerindeki çay bahçesinde mola verdi. Çay içenlerin yanına giden Yıldırım, aynı masada oturduğu kent sakinleriyle bir süre sohbet etti.



'BU İŞİN SON BAŞBAKANI OLARAK KOLTUĞUMUZU KAPATTIK'

Seçim çalışmaları kapsamında 41 şehri gezdiğini belirten Başbakan Yıldırım, İstanbul, Ankara ve İzmir'e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte gittiğini söyledi. Yıldırım, İzmir’in ardından başkentin Mamak, Keçiören, Yenimahalle, Sincan ve Polatlı ilçelerinde mitinglerine devam ettiğini dile getirdi.

"'Parlamenter sistemin son başbakanı olarak şunları da yapsaydım' dediğiniz bazı şeyler var mı?" sorusu üzerine Başbakan Yıldırım, "Daha ne yapacağız, sistemi sona erdirdik. Parlamenter sistemi kaldırdık, kendimizi de. Bu işin son başbakanı olarak koltuğumuzu da kapattık. Şimdi yeni sistemin kapılarını açıyoruz inşallah pazar günü" diye konuştu.

Seçim çalışmalarının Ramazan ayına denk geldiği hatırlatılan Yıldırım, "Çok verimli, manevi hazzı çok güzel bir kampanya geçirdik. İftar sofralarında, sahur sofralarında vatandaşlarımızla beraber olduk" dedi.



'BULUNDUĞUMUZ KONUMLAR BİZİ DEĞİŞTİRMİYOR'

Yoğun çalışma temposu için "Enerjiyi kaybetmemenin yolu, milletle daha çok haşır neşir olmak" diyen Başbakan Yıldırım, "Milletle daha çok kucaklaştığınız zaman enerji kaybı olmuyor, aksine artıyor" diye konuştu.

"Vatandaş sizi güler yüzünüzle tanıyor. Bunu neye borçlusunuz?" sorusu üzerine Yıldırım, "Kendimizi kasmıyoruz. Olduğumuz gibi hareket ediyoruz. Vatandaşla iç içe, beraber, böyle bir tabiatımız var. Bulunduğumuz konumlar, sıfatlarımız bizi değiştirmiyor" dedi.



'YAPTIĞIMIZ ÇALIŞMA TATİL YERİNE GEÇİYOR'

Yoğun seçim temposunun ardından 25 Haziran sonrası için tatil planı olup olmadığı sorulan Başbakan Yıldırım, seçimlerin ardından yeni Meclis'in seçilip, toplanacağını söyledi. Yıldırım, "Memleketin bin bir türlü işi var. Bizim yaptığımız bu çalışma, aynı zamanda tatil yerine geçiyor" diye konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Başbakan Yıldrım’ın seçim alanına gelişi

-Seçim otobüsünden vatandaşlara el sallaması

-Seçim otobüsünün üzerine çıkması

-Konuşması

- Ankara Büro Şefi Ümit Kozan’ın sorularını yanıtlaması

Ümit KOZAN- Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, ()