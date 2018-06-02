Başbakan Yıldırım: Muharrem İnce, birisi seni Amerikalıyım diye işletmiş

Başbakan Binali Yıldırım, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin Amerikalıların kendisini arayarak Türkiye’nin FETÖ’yü ABD’den usulüne göre istemediğini söylediği iddiasını anımsatarak, “Sayın İnce birisi seni Amerikalıyım diye işletmiş. Telefonun ucundaki de ABD'li değil, buradan açıklıyorum. Sen eksik, yanlış evrak peşinde koşacağına FETÖ'yü getirecek misin, getirmeyecek misin, bunu söyle. Şehitlerin hesabını soracak mısın, sormayacak mısın?" dedi.



Başbakan Binali Yıldırım, Pursaklar Selçuklu Kültür Merkezi'nde partisinin Ankara milletvekili adayları tanıtım toplantısında konuştu. Ak Parti iktidarının 16 yıldır Türkiye'yi yönettiğini anımsatan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü: "16 yılda cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemize çok güzel işler yaptık. Ankara'nın çehresini değiştirdik. Gerçek bir baş şehir haline getirdik. Milletvekili seçilip Ankara'ya geldiğimde Esenboğa Havalimanı'nda hayal kırıklığına uğradım. Hava meydanı, köy meydanını andırıyordu. Gidiş yolu Ankara'ya neredeyse şehri bulmak için pusulaya ihtiyaç vardı. Türkiye’nin şanına yakışır bir havalimanını Ankara'ya kazandırdık. Ankara, demokrasi tarihimizde, siyasi tarihimizde neler gördü geçirdi. Ankara Türkiye'nin gözbebeğidir. 16 yıl boyunca Ankaramıza 116 milyar yatırım yaptık. Ankara demokrasi tarihimizde, siyasi tarihimizde neler gördü, neler geçirdi, ne badireler atlattı. Ne acılar yaşadı. En sonuncusu 15 Temmuz. O gece İstanbul'dan sonra en fazla şehit verdiğimiz ilimiz Ankara. Canını dişine takan, göğsünü mermilere siper eden vatandaşlarımız tarafından meydanların dolduğu alçaklara hak ettiği dersin verildiği bir şehrin adıdır."



'BU SEÇİMİN FARKLILIĞI, YENİ SİSTEMİN İLK MİLLETVEKİLLERİ OLACAK'

Milletvekili adaylarına da seslenen Binali Yıldırım, "Sizler ülkemizi, cumhuriyetin yüzüncü yılına taşıyacak kadrolar olarak tarihe geçeceksiniz. Sizleri tebrik ediyorum. Partimizin 14’üncü zaferini kutlamak için sabırsızlanıyoruz. 24 Haziran’da durmak yok, yola devam diyoruz. Bu yolda bayrağı devralacak, Türkiye'yi aydınlık ufuklara taşıyacak birbirinden değerli adaylarımız burada. İşte Ankara'nın temsilcileri. İnşallah milletimizden, Ankaralı hemşerilerimizden vekaleti alarak tarihin en güçlü Meclisini oluşturacaksınız. Bu seçimin önemli bir farklılığı var. Yeni sistemin ilk milletvekilleri olacak. Türkiye yeni sistemle beraber çok daha hızlı karar veren, zamanı daha etkin kullanan ve 2023 hedeflerini vakit kaybetmeden gerçekleştirecek bir güçlü hükümete, istikrarlı yönetime ve güçlü bir Meclise sahip olacak" diye konuştu.



'SEÇİMİ BİR REFERANDUMA DÖNÜŞTÜRME ÇABASI VAR'

Ak Parti'nin 12 seçimden de zaferle çıktığını kaydeden Binali Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü:

"Siyaset tarihinin hiçbir ülkesinde art arda girdiği 12 seçimden zaferle çıkan başka bir parti yok. Bunun adı Ak Parti'dir. Bizim de görevimiz milletin güvenini boşa çıkarmamaktır. Milletimizi hiç hayal kırıklığına uğratmadık. Söz verdiğimiz her şeyi yaptık. Bugünlerde vaatler havada uçuşuyor. Bir tanesi yıllık 426 milyarlık vaat yapmış. Hesap yaptım. Türkiye bütçesinin üçte ikisi. Ben takdiri milletime bırakıyorum. Ölçü endaze kayboldu. Asgari ücret için rekabete girdi, açık artırmaya gittiler. 2, 3, 5 bin olacak dediler. Ama vatandaş hiç birine rağbet etmedi. Vatandaş, olabilecekle olmayanı çok iyi biliyor. Cemil Bey'in güzel bir lafı var; siyasette peşin simit, veresiye kebaptan iyidir. Vatandaş bunun hesabını yapıyor. Cumhurbaşkanı adaylarına bakıyorum, ibretle izliyorum. Bakıyorum bu seçimi bir referanduma dönüştürme çabası var. 16 Nisan halkoylaması ile kabul edilen cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini diğer adayların tamamı, gelirsek değiştireceğiz diyorlar. Bu 16 Nisan'ı tekrar sandığa taşımaktan başka bir şey değildir. İşte meydan, işte sandık, buyurun referandumsa referandum."



'MUHARREM İNCE, BİRİSİ SENİ AMERİKALIYIM DİYE İŞLETMİŞ'

Binali Yıldırım, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Amerikalıların kendisini arayarak Türkiye'nin FETÖ'yü ABD'den usulüne göre istemediğini söylediği iddiasını anımsatarak şu ifadeleri kullandı:

"Biz siyasi rakiplerimizden Türkiye'nin meseleleriyle ilgili sözler duymak isteriz. FETÖ ile ilgili ağızlarından bir şey çıkıyor mu? Sayın İnce, birisi seni Amerikalıyım diye işletmiş. Telefonun ucundaki de ABD'li değil, buradan açıklıyorum. Sen eksik, yanlış evrak peşinde koşacağına, FETÖ'yü getirecek misin, getirmeyecek misin, bunu söyle. Şehitlerin hesabını soracak mısın, sormayacak mısın?"

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Nursima KESKİN/ANKARA, ()-