 - BAŞBAKAN YILDIRIM MEDYA TEMSİLCİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ

İstanbul
Başbakan Binali Yıldırım, Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'nde medya kuruluşlarının yöneticileriyle geçtiğimiz cumartesi günü iftar yemeğinde bir araya geldi.
Görüntü Dökümü:
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-Yıldırım'ın medya temsilcilerini ağırlaması
-Detaylar
İstanbul Başbakan Binali Yıldırım, Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'nde medya kuruluşlarının yöneticileriyle geçtiğimiz cumartesi günü iftar yemeğinde bir araya geldi. Görüntü Dökümü: ---------- -Yıldırım'ın medya temsilcilerini...
04 Haziran 2018 Pazartesi 08:13
İstanbul
Başbakan Binali Yıldırım, Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'nde medya kuruluşlarının yöneticileriyle geçtiğimiz cumartesi günü iftar yemeğinde bir araya geldi.
Görüntü Dökümü:
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-Yıldırım'ın medya temsilcilerini ağırlaması
-Detaylar
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