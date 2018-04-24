Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Rusya Savunma Bakanı: ABD ve müttefikleri terör güçlerini kullanıyor
ABD ve müttefikleri terör güçlerini...
PİYASALAR - Küresel gelişmelerle dolar 4.10 lirada
Dolar yine rekor kırdı
Samsat'ta korkutan deprem, evlerde hasar oluştu, yaralılar var
Samas'ta okullar 1 hafta tatil...
'Aile Sigortası' Maltepe'de başlıyor; Kartları Kılıçdaroğlu verecek 
Kadınlara 600 TL'lik 'Halkkart'

Başbakan Yıldırım İspanya' ya gitti

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye-İspanya  Hükümetlerarası 6. Zirvesi'ne katılmak üzere İspanya ya gitti. Başbakan Yıldırım, İspanya ' ya hareketinden önce Esenboğa Havalimanında düzenlediği basın toplantısında; "İspanya ile...

Başbakan Yıldırım İspanya' ya gitti

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye-İspanya  Hükümetlerarası 6. Zirvesi'ne katılmak üzere İspanya ya gitti.

Başbakan Yıldırım, İspanya ' ya hareketinden önce Esenboğa Havalimanında düzenlediği basın toplantısında; "İspanya ile Türkiye arasında hükümetlerarası zirve 2008 yılında kuruldu ve ilk toplantısını 2009 da gerçekleştirdi.  En son toplantı  2014 de Türkiye ' de bizim ev sahipliğimizde yapıldı. Bu ziyaret vesilesiyle  mevkidaşım Rajoy'la Türkiye İspanya ilişkilerinin bugünü ve geleceğini kapsamlı bir şekilde ele alacağız. Ülkelerimizde ve çevre ülkelerde yaşanan gelişmeler ile  İspanya ve Türkiye' nin bu gelişmeler karşısındaki tutumuda kapsamlı bir şekilde değerlendirilecek. İspanya Türkiye stratejik ortak ve aynı zamanda NATO da da müttefik iki ülkedir. Farklı kültür ve farklı kimlikleri hoşgörü içerisinde ele alan iki ülke biliyorsunuz 2005 yılında da medeniyetler ittifakına eş başkanlık yapmışlardır. Sayın Cumurbaşkanımızın başbakanlığı döneminde medeniyetlerin ve kültürlerin yakınlaştırılması kapsamında gayet verimli bir çalışma gerçekleştirilmiştir" dedi.

Türk ve İspanyol işadamlarıyla  da biraraya geleceklerini belirten Başbakan Yıldırım;" Bu ziyaret vesilesiyle ekonomik konularıda kapsamlı bir şekilde ele alacağız. İspanya ile ticaretimiz 2017 yılında yüzde 19 artış göstermiştir. Yüzlerce İspanyol şirketi Türkiye' de yatırım yapmaktadır.  Bu çerçevede düzenlenecek iş forumuna da katılıp işadamlarına hitap etme şansımız olacak. dedi

Türkiye-İspanya Hükümetlerarası 6. Zirvesi'ne katılacak olan Başbakan  Yıldırım, İspanya Başbakanı Rajoy, İspanya Temsilciler Meclisi Başkanı Ana Pastor  ile bir araya gelecek ve İspanya Kralı 6. Felipe tarafından kabul edilecek. Yıldırım, İspanyol medya mensuplarıyla da biraraya  gelecek.


İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314