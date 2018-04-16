BAŞBAKAN YILDIRIM: İSLAMOFOBİ BİR DİNDEN ZİYADE İNSAN HAKLARI SORUNUDUR

*Başbakan Binali Yıldırım,

“İslamofobi bir dinden ziyade insan hakları sorunudur. Müslümanlara karşı temelsiz korku, düşmanlık ve nefret söylemi İslamofobinin ırkçılık ve yabancı düşmanlığının çağdaş yansımalarından biridir."

“Müslüman azınlıklar asimilasyon tehlikesiyle karşı karşıya kalmaktadır. Kimlik probleminin hemen ardından dikkati çeken en önemli sorun eğitim ve öğretimdir."

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, “Dünya Müslüman Azınlıklar Zirvesi"ne katıldı. Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen zirvede bir konuşma yapan Başbakan Yıldırım, “Azınlık sorunu küresel bir meseledir ve biz Müslümanları da yakından, doğrudan ilgilendirmektedir. Bugün dünya Müslüman nüfusunun yaklaşık üçte biri yaşadığı ülkelerde azınlık muamelesi görmektedir. Müslüman azınlıkların yaşadığı en yakıcı sorun Batı'da yükselen İslam karşıtlığı, diğer adıyla İslamofobi ve azınlık düşmanlığı meselesidir. İslamofobi bir dinden ziyade insan hakları sorunudur. Müslümanlara karşı temelsiz korku, düşmanlık ve nefret söylemi İslamofobinin ırkçılık ve yabancı düşmanlığının çağdaş yansımalarından biridir. Bu tanımıyla İslamofobi tıpkı antisemitizm gibi tarihi, sosyolojik, siyasi dini birçok nedeni bünyesinde barındıran özel bir ırkçılık türü olarak ele alınmalı ve değerlendirilmelidir. Özel bir ayrımcılık türü olarak İslamofobi haklar arasında diğerlerinin yanı sıra en fazla din özgürlüğü, iş hakkı, eğitim hakkı, ifade özgürlüğünün kullanımıyla ilgili olarak gündeme gelmektedir. İslam düşmanlığının yol açtığı nefret söylemi, sosyal dışlanma, toplumlarda uyumu, çok kültürlülüğü ve ortak yaşamı ciddi olarak tehdit etmektedir. İnsan hakları, demokratik değerler, İslamofobi yüzünden günden güne örselenmektedir. Hal böyleyken Avrupa'da yükselen aşırıcılık ve İslam karşıtlığının boyutları, eğer gerekli müdahaleler olmazsa daha da vahim bir boyuta ulaşacaktır" dedi.

“TEK SÖZ SÖYLEYECEK ÜLKE TÜRKİYE"

Binali Yıldırım, “Her yıl Avrupa Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı gurubu tarafından BM İnsan Hakları Konseyi'ne sunulan din ve inanç özgürlüğü, din temelli hoşgörüsüzlükle mücadele karar tasarılarının her ikisi de ülkemiz tarafından desteklenmektedir. 2016'da Türkiye'de gerçekleşen İslam Zirvesi'nde Sayın Cumhurbaşkanımız önemli bir adım yapmıştır, öncülük etmiştir. İslam İşbirliği Teşkilatı içerisinde Avrupa Müslümanları Temas Grubu oluşturulmuştur. Böylece Avrupa'da artan şiddet eylemlerine karşılık önlemlerin alınabileceği önemli bir platform teşkil edilmiştir. İslam İşbirliği Teşkilatı Müslüman azınlıklara elini uzatacak şekilde yeniden yapılandırılmalıdır. Sivil toplum örgütleri, vakıflarımız bu noktada odaklanarak kazanım elde edebileceğimiz işler gerçekleştirmelidir. İftiharla söyleyebilirim ki, ülkemizin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nce bugüne kadar köken temelinde herhangi bir ayrımcılık yasağı ihlali söz konusu olmamıştır. Yani bu konuda tek söz söyleyecek ülke varsa o da Türkiye'dir" şeklinde konuştu.

ASİMİLASYON TEHLİKESİ

Başbakan Yıldırım, “Müslüman azınlıklar asimilasyon tehlikesiyle karşı karşıya kalmaktadır. Kimlik probleminin hemen ardından dikkati çeken en önemli sorun eğitim ve öğretimdir. Örneğin; Avrupa'daki Müslüman gençlerin sadece yüzde 5'i lise eğitimi görmekte, diğer kısmı ise erken yaşlarda eğitim hayatından uzaklaşmaktadır. Böyle olunca da Müslüman birey, idareci, bilim adamı, aydın olmak yerine bir işçi olarak hayatına devam etmek zorunda kalmaktadır. Müslüman azınlıkların önemli bir diğer sorunu da; İslam ilimlerinde yetişmiş uzman azlığıdır. Azınlık Müslümanların kimliklerini korumada hayati öneme sahip cami, okul, dernek, diğer sivil toplum kuruluşlarını finanse edecek mali kaynak sıkıntısı da bir başka sorundur. İslam ülkelerinden gelen yardımlar önemli bir miktar olsa da, ihtiyaçlar dikkate alındığında yeterli olduğu söylenemez. Bilindiği üzere Afrika söz konusu olduğunda Müslümanların mücadele ettiği en büyük sorun açlık ve fakirliktir. Bu konuda coğrafi şartların etkisi olmakla beraber, siyasi nedenler başlıca etken olarak önümüze çıkmaktadır. Sömürge dönemi ve sonrası ortaya çıkan siyasi durumdan en fazla Müslümanlar etkilenmiştir" diye konuştu.

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