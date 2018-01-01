BAŞBAKAN YILDIRIM, İLKOKUL ÖĞRETMENİNİN CENAZE TÖRENİNE KATILDI

* Başbakan Yıldırım cenaze aracına kadar tabuta omuz verdi.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN / İstanbul

Başbakan Binali Yıldırım, Pendik'te ilkokul öğretmeninin cenaze törenine katıldı.

Başbakan Binali Yıldırım'ın ilkokul öğretmeni Galip Kumbar, dün 82 yaşında hayatını kaybetti.

Kumbar için bugün ikindi vakti Pendik Sahil Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene Kumbar'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Başbakan Binali Yıldırım ile İstanbul Valisi Vasip Şahin ve Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan da katıldı. Cenaze namazının ardından Başbakan Yıldırım, cenaze aracına kadar tabuta omuz verdi. Galip Kumbar, Gülsuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Başbakan Yıldırım bir süre camideki kalabalıkla sohbet ettikten sonra buradan ayrıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Başbakan Yıldırım'ın aileye başsağlığı dileğinde bulunması

-Kılınan cenaze namazı

-Yıldırım'ın tabuta omuz vermesi

-Yıldırım'ın camideki kalabalıkla sohbet etmesi

-Genel ve detaylar