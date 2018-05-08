BAŞBAKAN YILDIRIM "İHA" FABRİKASINI ZİYARET ETTİ

Haber: Gülseli KENARLI / İstanbul

Başbakan Binali Yıldırım, İnsansız Hava Aracı (İHA) üretim fabrikasını ziyaret etti.

Başbakan Binali Yıldırım, dün Bayraktar İnsansız Hava Aracı üretim fabrikasını ziyaret ederek bilgi aldı. Baykar Makina teknik müdürü Selçuk Bayraktar'dan üretimlere dair brifing alan Yıldırım "Terörle mücadelede son yıllarda etkin bir şekilde kullanılan İnsansız Hava Araçları ülkemizin terörle mücadelesinde önemli yardımcı unsurlarımızın başında geliyor. İnsansız Hava Araçları nokta tespitler yapabilmeleri bakımından teröristlerin korkulu rüyasıdır. Bu tür yerli ve milli üretimlerle Türkiye'yi savunma sanayii alanında markalaştırarak, ülkemizin adını altın harflerle hafızalara kazımaya devam edeceğiz. Baykar Makina'nın Türk mühendislerinin imzasını taşıyan yerli ve milli üretim çalışmaları bizleri gururlandırıyor" dedi. Baykar Makina'nın kurucusu Özdemir Bayraktar da İnsansız Hava Araçları Projesi'nin zor ve meşakkatli bir çalışma sürecinin sonunda hayata geçirildiğini anlattı.

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- Ziyaretten fotoğraflar