Başbakan Yıldırım, Gelir İdaresi Başkanı Ertürk'ün cenaze namazına katıldı

Başbakan Binali Yıldırım, Gelir İdaresi Başkanı Adnan Ertürk'ün, Ahmet Hamdi Akseki Cami'sinde ikindi namazina müteakip kılınan cenaze namazına katıldı.
Görüntü dökümü
-Cenaze namazından genel ve detaylar
ANKARA ()
Başbakan Binali Yıldırım, Gelir İdaresi Başkanı Adnan Ertürk'ün, Ahmet Hamdi Akseki Cami'sinde ikindi namazina müteakip kılınan cenaze namazına katıldı. Görüntü dökümü -Cenaze namazından genel ve detaylar ANKARA ()
24 Haziran 2018 Pazar 18:07
Başbakan Binali Yıldırım, Gelir İdaresi Başkanı Adnan Ertürk'ün, Ahmet Hamdi Akseki Cami'sinde ikindi namazina müteakip kılınan cenaze namazına katıldı.
Görüntü dökümü
-Cenaze namazından genel ve detaylar
ANKARA ()
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