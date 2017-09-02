Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Moskova'da gösteri yapan uçak düştü
Moskova'da gösteri yapan uçak düştü
Rodos Adası açıklarında 5.2 büyüklüğünde deprem
Rodos adası açıklarında korkutan deprem
CHP'li Emir: Yargı sonucu olmaksızın cezaevleri tıka basa dolu
Cezaevleri tıka basa doldu, işte...
12 Dev Adam mağlubiyetle başladı
12 Dev Adam mağlubiyetle başladı

BAŞBAKAN YILDIRIM ÇAMLICA GİŞELERİ ASAYİŞ UYGULAMA NOKTASINDAKİ POLİSLERLE BAYRAMLAŞTI

Haber-Kamera: Uğur AYAZSIN / İstanbul Başbakan Binali Yıldırım, Çamlıca Gişeleri Asayiş Uygulama Noktası'ndaki polislerin bayramını kutladı. Tuzla'daki konutundan Başbakanlık Vahdettin Köşkü'ne giden Başbakan Yıldırım, uygulama...

BAŞBAKAN YILDIRIM ÇAMLICA GİŞELERİ ASAYİŞ UYGULAMA NOKTASINDAKİ POLİSLERLE BAYRAMLAŞTI

Haber-Kamera: Uğur AYAZSIN / İstanbul
Başbakan Binali Yıldırım, Çamlıca Gişeleri Asayiş Uygulama Noktası'ndaki polislerin bayramını kutladı. Tuzla'daki konutundan Başbakanlık Vahdettin Köşkü'ne giden Başbakan Yıldırım, uygulama noktasında konvoyunu durdurdu. Burada   polislerin sorunlarını dinleyen Başbakan Yıldırım polis telsizinden de tüm güvenlik güçlerinin bayramını kutladı. Başbakan Yıldırım, daha sonra trafik ekiplerinin denetleme için durdurduğu sürücüler ile sohbet etti, çikolata ikram etti. Çocuklara da harçlık ve hediye verdi. Binali Yıldırım, polis denetim noktasında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"BURADAKİ ARKADAŞLAR BAYRAM SEYRAN DEMEDEN İŞLERİNİ YAPIYORLAR"
Yıldırım, “Burası Çamlıca Gişeleri Polis Uygulama Noktası. Burada hem trafik denetlemesi yapılıyor aynı zamanda asayiş, narkotik ve organize şube ile ilgili uygulamalar gerçekleştiriliyor. Bir yandan seyahat eden İstanbul'dan Anadolu'ya, Anadolu'dan İstanbul'a gelen vatandaşlarımız trafik kuralları bakımından ikaz ediliyor. Gerekli telkinler yapılıyor. Diğer taraftan da asayiş nedeniyle veya şüphe nedeniyle aranan araçlar varsa plaka tanıma sistemiyle belirlenip, daha sonra durdurulup gerekli kontroller yapılıyor. Buradaki arkadaşlar büyük bir fedakârlık içerisinde bayram seyran demeden işlerini yapıyorlar. Gece gündüz yoğun bir çalışma içerisindeler. Biz de bu vesileyle buradan geçerken kendilerine ziyarette bulunduk ve onlara 'moral desteği verelim' dedik. Ayrıca buradan geçen vatandaşlarla da selamlaştık, bayramlaştık" dedi.
 
POLİS TELSİZİNDEN GÜVENLİK GÜÇLERİNİN BAYRAMINI KUTLADI
Polis telsizinden emniyet personelinin bayramını kutlayan Başbakan Binali Yıldırım, “Buradaki uygulama noktasından merkez üzerinden bütün uygulama noktalarına, istasyonlara çalışan bütün polis ekiplerimizin ve polislerimizin bayramını tebrik ettik" diye konuştu.

UYARILARDA BULUNDU
Tatilden dönecek olan vatandaşlara da uyarılarda bulunan Başbakan Yıldırım şunları söyledi:  "Bayram dönüşünde de vatandaşlarımıza tekrar hatırlatıyoruz; giderken dikkatli gittilerse dönerken de dikkatli bir şekilde gelsinler, kurallara uysunlar. 'Yolların kralı olmaz, kuralı olur' Bunu bilsinler. Sevdiklerine, evlerine sağ salim ulaşmalarını bekliyoruz, dileğimiz, temennimiz budur." Başbakan Yıldırım konuşmasının ardından Vahdettin Köşkü'ne geçti.

Görüntü Dökümü:
-----------------------
-Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşması
-Polisler ile tokalaşması
-Sürücüler ile sohbet etmesi
-Sürücülere çikolata ikramı
-Çocuklarla bayramlaşma
-Konvoydan görüntü 
-Genel ve detaylar


 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314