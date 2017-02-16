BAŞBAKAN YILDIRIM 1. ORDU KOMUTANLIĞI'NI ZİYARET ETTİ

Haber-Kamera: Uğur AYAZSIN / İstanbul

Başbakan Binali Yıldırım, Üsküdar'daki 1. Ordu Komutanlığı'nı ziyaret etti.

Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul'da katıldığı çeşitli programların ardından Üsküdar Selimiye'deki 1. Ordu Komutanlığı'nı ziyaret etti. Saat 17.00 sıralarında komutanlığa giren Başbakan Yıldırım'ın ziyareti yaklaşık 1 saat sürdü. Ziyaret sırasında çevrede geniş güvenlik önlemi alındı. Komutanlığın önünden geçen yolda araçların geçişi kontrollü bir şekilde sağlandı. Basına kapalı olarak geçekleştirilen programla ilgili bir açıklama yapılmadı.



Görüntü Dökümü:

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-Araçların askeriyeden çıkışı

-Güvenlik önlemleri

-Trafiğin kontrollü sağlanması

-Askeriyenin girişi

-Nöbet tutan asker ve polis

-Genel ve detay