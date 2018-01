Başbakan yardımcıları ve gazeteciler 7.2'lik depremi yaşadı

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle AFAD Deprem Simülasyon Merkezi'nde 'Temel Afet Bilinci Eğitimi' düzenlendi. Eğitime, Başbakan yardımcıları Recep Akdağ ve Hakan Çavuşoğlu, AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu, Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürü Mehmet Akarca, televizyon, gazete ve ajansların Ankara temsilcileri ile çok sayıda basın mensubu katıldı. Programda gazetecilere doğal afetler hakkında bilgi verilerek deprem öncesinde ve sonrasında yapılacaklar anlatıldı.Programda konuşan Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürü Mehmet Akarca, bu eğitimin gazeteciler için çok önemli olduğunu belirterek, "Biz ateşin arasında kalıyoruz, savaşlara gidiyoruz. Toplumsal olaylarda en ön saftayız. Olayın olduğu yerde bulunmak zorundayız. Bu hain darbe girişiminde yine gazeteci arkadaşlarımız olayın tam göbeğindeydi. Dimdik durdular. Bu durumda en çok bu eğitimi alması gereken bir kesimi temsil ediyoruz." dedi.Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ise, basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayarak şunları söyledi:"Ülkemizin deprem bölgesinde olduğu ve aktif bir fay hattı üzerinde bulunduğu hepimizce malum. Yaşadığımız acılarda hiçbir zaman zihinlerimizden silinmeyecek şekilde izlerini koruyorlar. Yanlışların, bilgisizliğin ve hazırlıksızlığın afeti felakete dönüştürdüğüne tanıklığımız yakın geçmişimizde Gölcük ve Düzce depremleri ile tarihe acı bir not olarak düşmüştür.Yardım etmesi gerekenlerin yardıma muhtaç hale düştüğüne, müdahale etmesi gerekenlerin hareket edemez hale geldiğine hep birlikte tanık olduk. Bugün çatısı altında bulunduğumuz AFAD, milletimizin teveccühü ile 16'ncı yılına girmiş olan iktidarımızın doğal afet müdahale ve yönetim anlayışının en etkileyici eserlerinden bir tanesidir. Bizler tabi yaşadığımız acılardan kaynaklı olarak doğal afet deyince ilk olarak depremi düşünüyoruz. Ancak deprem sadece bir tanesi. Örneğin, göçe sebep olan bir afette çölleşmedir. Türkiye'nin bu konuda aldığı inisiyatif ve çalışmalar dünyada örnek olarak gösteriliyor. Çölleşme ile mücadele kapsamında tarım arazilerinin düzenlenmesi, mera ıslahı, ağaçlandırma ve diğer çalışmalar ele alındığında 2002 yılından bugüne yaklaşık 5.5 milyon hektar alanda çalışmalar gerçekleştirilmiştir. 4 milyar fidan toprakla buluşmuştur."Çavuşoğlu ayrıca halkın basın mensupları aracılığıyla doğal afetlere karşı bilinçlendirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ da gazetecilerin kendileri için çok önemli olduğunu belirterek dünyada ve Türkiye'de neler olup bittiğini bağımsız ve tarafsız gözle öğrendiklerini ifade etti. Konuşmasının devamında ise deprem konusuna değinen Akdağ, şunları söyledi:"Türkiye bir afet bölgesi. Özellikle deprem açısından dünyanın önemli deprem bölgelerinden birisiyiz. Doğudan batıya uzanan ciddi fay hatları var. Özellikle Marmara Denizi içerisinde bu fay hatları var. Aynı fay hatları Ege Bölgesi'ne doğru uzanıyor, diğer taraftan da Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne doğru uzanan ciddi fay hatlarımız var. Bu yer altındaki tehlike, bunun ortadan kaldırmak mümkün değil. Ancak yer altındaki tehlikenin riske dönüşmesi bizimle çok yakından alakalı. Ne yaptığımızla, nasıl şehirler kurduğumuzla, nasıl binalar yaptığımızla ve ne kadar hazır olduğumuzla çok yakından alakalı. Binalarımız depreme dayanıklı hale gelirse riski büyük ölçüde azaltmış oluyoruz. Kamu binalarını depreme karşı iyileştirilmesinde büyük mesafeler aldık. Özellikle İstanbul'daki 1200 okuldan binini ve hastanelerin birçoğunu depreme karşı dayanıklı hale getirdik."Konuşmaların ardından Başbakan Yardımcıları Hakan Çavuşoğlu ve Recep Akdağ ile bazı gazeteciler Deprem Simülasyon Merkezi'nde, 7.2 büyüklüğünde oluşturulan ve Düzce depremindeki eğerleri taşıyan depremi yaşadı. Başbakan Yardımcıları ve gazeteciler, senaryo gereği zemin katta gerçekleşen deprem anında yere eğilip başlarını ve boyunlarını koruyarak depremin geçmesini beklediler. Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu'da deprem anında yere eğilen gazeteciler ve Akdağ ile birlikte aynı hareketi yapması ve depremin sona ermesini beklemesi gerekirken gazetecilerin üzerinden geçerek evin doğalgaz vanasını kapatmaya gitti. Deprem anında bulunduğu yerden evin başka bir köşesine gitmeye çalışan Çavuşoğlu'nun zorlandığı görüldü. Çavuşoğlu’nun deprem anındaki bu yanlış hareketi salondakiler tarafından alkış aldı ve bu eğitim ikinci kez tekrarlandı.Tatbikat sonrası yaşadıklarını anlatan Başbakan Yardımcısı Akdağ, "Basit bir tatbikat olmasına rağmen paniğe kapılabiliyorsunuz. Allah depremlerden korusun. Toplum olarak üstümüze düşen vazifeler var. Her aile, her birey üstüne düşen vazifeyi yapmalı. Çocuklarımızı, gençlerimizi eğitmeliyiz. Bu simülasyon merkezlerini biraz daha yaygınlaştıracağız. Özelikle deprem bölgelerinde. İstanbul'a 2 simülasyon merkezi düşünüyoruz. Doğu Anadolu'ya, güneye giden hat üzerine ve Ege'de İzmir tarafına düşünüyoruz. Öncelikle lise ve üniversite öğrencilerini bu küçük ama değerli tatbikatların içine sokmalıyız. Ben bugün mesela ne öğrendim? Evimde yangın tüpü yok. Hemen hemen hiç kimsenin evinde yangın tüpü yoktur" dedi.