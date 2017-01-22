Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
ABD, Astana görüşmelerine heyet göndermeyecek
ABD, Astana görüşmelerine heyet göndermeyecek
Türban artık Jandarma ve Sahil güvenlikte de serbest
Türban artık Jandarma'da serbest!
Feyzioğlu: Türk Milleti Türkiye Cumhuriyetine'ne sahip çıkacaktır
Feyzioğlu: Niçin bölünme anayasası
Erdoğan'dan referendumli ilgili ilk yorum
Erdoğan'dan referendumli ilgili ilk yorum

BAŞBAKAN'DAN EL BAB ŞEHİDİNİN AİLESİNE TAZİYE ZİYARETİ

İstanbul Başbakan Binali Yıldırım, El Bab’da DEAŞ mensuplarınca bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit düşen Uzman Çavuş Selim Topal’ın Sancaktepe'deki ailesine taziye ziyareti gerçekleştirdi. İstanbul’da...

BAŞBAKAN'DAN EL BAB ŞEHİDİNİN AİLESİNE TAZİYE ZİYARETİ

İstanbul

Başbakan Binali Yıldırım, El Bab’da DEAŞ mensuplarınca bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit düşen Uzman Çavuş Selim Topal’ın Sancaktepe'deki ailesine taziye ziyareti gerçekleştirdi.



İstanbul’da El Bab şehitlerinden Selim Topal’ın cenaze namazına katılan Başbakan Binali Yıldırım, cenaze namazının ardından şehit Uzman Çavuş Topal’ın Sancaktepe'deki ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre yaklaşık bir saat süren taziye ziyaretine Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli ve Maliye Bakanı Naci Ağbal da Başbakan Yıldırım’a eşlik etti.

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55