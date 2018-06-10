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BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM: SÖYLEYECEK TEK ŞEY; İYİ BİR İNSANDI.

Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL Demirören Holding ve Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören, son yolculuğuna uğurlanıyor. Cenaze namazı için Fatih Camii'ne gelen Başbakan Binali Yıldırım, "Türkiye büyük bir sanayiciyi,...

BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM: SÖYLEYECEK TEK ŞEY; İYİ BİR İNSANDI.

Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL
Demirören Holding ve Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören, son yolculuğuna uğurlanıyor. Cenaze namazı için Fatih Camii'ne gelen Başbakan Binali Yıldırım, "Türkiye büyük bir sanayiciyi, saygın bir işadamını kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor" dedi. 
Başbakan Yıldırım, "Bir ömrü memleket için, memleketin sanayisi için, çalışanın alın teri için ülkemizin kalkınması için tüketmiş olan Erdoğan Demirören'e Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Ülkemiz için çok şey yaptı. Bir çok sanayi tesisiyle ülkenin kalkınmasına katkı sağladı. Binlerce insanın evine ekmek götürmesini sağladı. Söyleyecek tek şey iyi bir insandı. Biz kendisini iyi biliriz. Mekanı cennet olsun. Mübarek günlerde hakkın rahmetine kavuştu. Ölüm bir gerçek, hepimiz bir gün bu günü yaşayacağız. Allah o gün de yardımcımız olsun, imandan, kitaptan ayırmasın diyorum" diye konuştu.
Yıldırım, "Cumhurbaşkanımız hemen aileyi aradı görüştü, bugün kendisi katılamıyor. Ben hem kendim hem de cumhurbaşkanımız adına bu cenazeye katılıyorum" ifadesini kullandı.

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-Yıldırım'ın açıklamaları
 

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