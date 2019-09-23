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BAŞAKŞEHİR İKİTELLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ'NDE YANGIN (1)
Hüseyin COŞKUNİSTANBUL,() Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Çevre Sanayi Sitesi'nde bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
GÜNDEM 23.09.2019, 13:12
Hüseyin COŞKUNİSTANBUL,()
Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Çevre Sanayi Sitesi'nde bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
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