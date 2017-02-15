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BAŞAKŞEHİR'DE SAHTE ŞAMPUAN OPERASYONU

Haber - Kamera: İbrahim AKTÜRK / İSTANBUL Başakşehir'de, polisin sanayi sitesindeki bir işyerine düzenlediği baskında, satışa hazır hale getirilmiş yaklaşık 24 bin adet sahte şampuan ele geçirdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik...

BAŞAKŞEHİR'DE SAHTE ŞAMPUAN OPERASYONU

Haber - Kamera: İbrahim AKTÜRK / İSTANBUL

Başakşehir'de, polisin sanayi sitesindeki bir işyerine düzenlediği baskında, satışa hazır hale getirilmiş yaklaşık 24 bin adet sahte şampuan ele geçirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, sahte şampuan üretildiği ihbarı üzerine İPKAS Plastikçiler Sanayi Sitesi'ndeki bir işyerine baskın düzenledi. Polis, baskın yapılan işyerinde dünyaca tanınmış şampuan markalarına benzetilerek üretilmiş yaklaşık 50 bin şampuan kutusu buldu. Ayrıca, sahte şampuan üretimi için kurulmuş makine ile çeşitli markaların isimlerinin bulunduğu çok sayıda etiket ele geçirdi. Yaklaşık 24 bin adet satışa hazır hale getirilmiş sahte şampuana el koyan ekipler, şampuanlar için üretilen birçok koli buldu. Polis, sahte şampuanların toptancılara ve bazı marketlere satıldığını tespit etti. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü:

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-Sahte şampuan kutularından görüntü

-Kolilerden detay görüntüler

-Polis ekiplerinin hazır hale getirilmiş sahte şampuanları incelemesi

-Şampuan için kurulan makineden görüntü

-Markaların taklit edilerek üretildiği etiketler

-İşyerinden detay görüntüler

-Genel görüntüler

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