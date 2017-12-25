BAŞAKŞEHİR'DE SAHTE PARFÜM OPERASYONU(1)

Haber: Çağatay KENARLI- Kamera: İdris TİFTİKÇİ / İSTANBUL
Başakşehir'de bir fabrikaya düzenlenen operasyonda sahte parfüm ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı
Görüntü Dökümü:
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-Sahte parfüm imalethanesi
Haber: Çağatay KENARLI- Kamera: İdris TİFTİKÇİ / İSTANBUL Başakşehir'de bir fabrikaya düzenlenen operasyonda sahte parfüm ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı Görüntü Dökümü: -------------------------- -Sahte parfüm...
25 Aralık 2017 Pazartesi 17:21
Haber: Çağatay KENARLI- Kamera: İdris TİFTİKÇİ / İSTANBUL
Başakşehir'de bir fabrikaya düzenlenen operasyonda sahte parfüm ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı
Görüntü Dökümü:
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-Sahte parfüm imalethanesi
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