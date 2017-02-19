Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
MHP'li muhalifler 'hayır' kampanyası için Ankara'da bir araya geldi
MHP'li muhalifler 'Hayır' kampanyası başlattı
THY uçağını tuvaletteki bomba notu yüzünden boşaltıldı
THY uçağı bomba notu yüzünden...
Özlem Tekin'den seçmene çağrı
Özlem Tekin'den seçmene çağrı
Şanlurfa Viranşehir'de patlama; ölü ve yaralılar var
Şanlurfa Viranşehir'de patlama; ölü ve...

BAŞAKŞEHİR'DE KUYUMCU SOYGUNU

Haber-Kamera: İbrahim AKTÜRK-Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL Başakşehir'de, yüzleri maskeli 4 kişi bir iş merkezinde bulunan kuyumcuya girerek yaklaşık 2 kilo altını alıp kayıplara karıştı. Olay, saat 04.00 sıralarında, Cahit Zarifoğlu...

BAŞAKŞEHİR'DE KUYUMCU SOYGUNU

Haber-Kamera: İbrahim AKTÜRK-Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL

Başakşehir'de, yüzleri maskeli 4 kişi bir iş merkezinde bulunan kuyumcuya girerek yaklaşık 2 kilo altını alıp kayıplara karıştı.

Olay, saat 04.00 sıralarında, Cahit Zarifoğlu Caddesi üzerindeki bir iş merkezinde bulunan kuyumcuda meydana geldi. Araçla gelen yüzleri maskeli 4 kişi, kuyumcu dükkanının kapısını kırdı. Ardından içeri giren soyguncular vitrinde bulunan yaklaşık 2 kilo altını alıp kaçtı.

KAÇARKEN GÜVENLİK GÖREVLİSİNE RASTLADILAR

Kaçarken, iş merkezinin güvenlik görevlisine rastlayan soyguncular, görevliyi silahla tehdit edip etkisiz hale getirdikten sonra hızla olay yerinden kaçtı. Güvenlik görevlisi, soyguncular gittikten sonra durumu hemen polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, kuyumcu dükkanında ve çevresinde inceleme yaptı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Görüntü Dökümü:

--------------------

-Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinden görüntü

-Kuyumcu dükkanının çevresinden görüntüler

-Dükkanın kırılan kapısından detaylar

-Güvenlik görevlisinin durumu polise anlatması

-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarından görüntüler

-İşyeri sahibinden görüntü(Uzun boyu, siyah montlu olan)

-Detay görüntüler

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.