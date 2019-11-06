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BAŞAKŞEHİR'DE GERİ DÖNÜŞÜM İÇİN ATIK BİRİKTİREN SİTELERE ÖDÜL VERİLDİ

Feridun AÇIKGÖZ/İSTANBUL,() BAŞAKŞEHİR Belediyesi'nin atıkları para puana dönüştüren geri dönüşüm projesi 'Atık Nakit' ile atıkları geri dönüşüme kazandıran sitelere ödül verildi. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nun...

GÜNDEM 06.11.2019, 17:19
BAŞAKŞEHİR'DE GERİ DÖNÜŞÜM İÇİN ATIK BİRİKTİREN SİTELERE ÖDÜL VERİLDİ

Feridun AÇIKGÖZ/İSTANBUL,() BAŞAKŞEHİR Belediyesi'nin atıkları para puana dönüştüren geri dönüşüm projesi 'Atık Nakit' ile atıkları geri dönüşüme kazandıran sitelere ödül verildi. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nun da katıldığı programda 2 siteye 4 tane oturma bankı ile bireysel başvuru yapan 18 site görevlisine alışveriş çeki hediye edildi.
Başakşehir Belediyesi atıkları para puana dönüştüren geri dönüşüm projesi 'Atık Nakit' ile atıkları geri dönüşüme kazandıran sitelere ödül verildi. Kayaşehir'de düzenlenen ödül törenine Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da katıldı. Programda projeye başvurarak, puan biriktiren 2 siteye 4 tane oturma bankı ile bireysel başvuru yapan 18 site görevlisine 2 bin 500 liralık alışveriş çeki hediye edildi. Program kapsamında puan biriktiren site ve site görevlilerine hediye dağıtımının devam edeceği öğrenildi.

"PROJEYLE BİRLİKTE İSTANBUL ORTALAMASINDA 1.23 OLAN KİŞİ BAŞI ÇÖP ÜRETİMİ BAŞAKŞEHİR'DE 0,77'YE KADAR DÜŞMÜŞ OLDU"
Törende konuşan Belediye Başkanı Kartoğlu, "Modern kentleşmeyle büyüyen şehrimizin aynı zamanda faaliyetlerini de modernleştirmeye çalışıyoruz. Daha önce tanıtımını yaptığımız 'Atık Nakit' sitemi yani geri dönüşüm projemizin bugün sonucuna ulaşmasını hep beraber yaşayacağız inşallah. Atık nakit siteminin daha önce tanıtımı yapmıştık. Bunun için bir yazılım üretildi. Bu yazılımla birlikte sitelerde toplanan geri dönüşüm ürünleri bir kata yüklendi. Hem siteler için hem de burada çalışan görevli arkadaşlar için ödüllendirmeler yapılacak. Bu bize geri dönüşüm hassasiyetini sağlayacak. Bunun artık meyveleri oluşmaya başladı. Artık sitelerimizden ciddi sayıda geri dönüşüm ürünleri çıkmaya başladı. Neticesinde de biz de sitelerimiz geri dönüşümle ilgili biriktirdikleri miktar kadar ödüllendirmeye başladık. Bununla İstanbul ortalamasında 1.23 olan kişi başı çöp üretimi artık Başakşehir'de 0,77'ye kadar düşmüş oldu. Hedefimiz 0,50 rakamının altına inmek. Bununla birlikte buradan doğmuş olan geri dönüşümün ülke ekonomisine de kazandırmış olmanın sevincini hep beraber yaşamış oluyoruz. " dedi.

Görüntü Dökümü:
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-Banklardan görüntü
-Kartoğlu'nun konuşması
-Ödüllerin verilmesi
-Genel ve detaylar


 

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