BAŞAKŞEHİR'DE BANKA SOYGUNU...

Haber - Kamera: Ersan SAN / İSTANBUL

Başakşehir'de bulunan bir bankaya maskeli ve silahlı olarak giren 2 kişi, 3 bin 500 dolar gasp ederek kaçtı.

Soygun, Başakşehir 5. Etap'ta bir alışveriş merkezinin altında bulunan banka şubesinde saat 15.15'te meydana geldi. Alınan bilgiye göre, otomobil ile bankanın önüne gelen 3 kişiden 1 'i otomobilde beklerken ikisi yüzü maskeli ve silahlı bir şeklide bankaya girdi. Gişe görevlilerine silah doğrultan iki soyguncu, 3 bin 500 doları gasp ettikten sonra, kendilerini bekleyen otomobile binerek ortadan kayboldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri bankanın güvenlik kamera ve görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda kaçan soyguncuları belirlemek için çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri de, soygunun olduğu bankada delil araştırması yaptı.

Olayla ilgili çok yönlü soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Banka önünden genel detaylar

-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları