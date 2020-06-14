Başak Demirtaş’a yönelik çirkin ifadelere soruşturma

HDP'nin eski başkanlarından tutuklu Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a yönelik çirkin paylaşımlarda bulunan Vedat Muti adlı twitter kullanıcısı hakkında gözaltı kararı...

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, tutuklu HDP’li siyasetçi Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş’a yönelik çirkin paylaşıma ilişkin açıklama yaptı. Bakan Gül, “Başak Demirtaş'a yönelik çirkin paylaşımı kınıyor, bu ahlaksız ve tahkir edici eylemi en ağır şekilde lanetliyorum” dedi.

Şahsin sosyal medya hesabı anasayfa profil fotoğrafı olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın fotoğrafını kullanması dikkat çekti. Sosyal medya hesaplarında gündem olan çirkin saldırı yen tartışmaları da gündeme getirdi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı da paylaşımı yapan twitter kullanıcısı hakkında gözaltı kararı verilmiş olduğunu belirterek, şu açıklamayı yaptı: Söz konusu paylaşımlarda bulunan ve kimliği tespit edilen şahıs hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, soruşturma aşamaları hassasiyetle takip edilmektedir.

Bazı kişiler, Vedat Muti'nin HDP'li olduğunu iddia edip, bunun bilinçli bir şekilde yapıldığını Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğunun gündeme getirilmek istendiğini öne sürdü.

Çirkin saldırıya karşı sosyal medya twitter hesaplaında tartışma da başladı. Çok sayıda vatandaş siyasi düşüncesini de ortaya koyarak Başak Demirtaş'a destek çıktı. Bir hesapta yazılan saldırı kime yapılırsa hepsini kınayan mesaja başka bir hesap farklı cevap verdi.