Başak Demirtaş'a cinsel saldırı yapan trol tutuklandı

Halkın Demokrasi Partisi (HDP) Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a Twitter'dan cinsiyetçi saldırıda bulunan Vedat M. tutuklandı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, HDP’nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selehattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş’a yönelik sosyal medya üzerinden yapılan çirkin paylaşımlar sonrasında Vedat M. gözaltına alınmıştı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada gözaltına alınan Vedat M.’nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İşlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen Vedat M. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan soruşturmada gözaltına alınan Vedat Y. savcılıktaki sorgusunun ardından serbest bırakılmıştı.

NE OLMUŞTU?

Başak Demirtaş, Vedat M. hesabını kullanan kişi tarafından Twitter üzerinden cinsiyetçi bir saldırıya uğramıştı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, “Bir kısım basın yayın organları ile sosyal medya platformlarında, Selahattin Demirtaş ve eşi Başak Demirtaş aleyhine yapılan Twitter paylaşımına dair yer alan haberlere ilişkin olarak, kamuoyunu aydınlatma zarureti hasıl olmuştur. Söz konusu paylaşımlarda bulunan ve kimliği tespit edilen şahıs hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, soruşturma hassasiyetle takip edilmektedir” ifadesi kullanılmıştı.

Vedat M. adlı trol, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını da kendi profilinde kullanmıştı.