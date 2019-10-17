Barış Pınarı Harekatı’nda 9’uncu gün (2)
RESULAYN’DA SOKAK ÇATIŞMALARI SÜRÜYOR TSK ve SMO'nun Fırat'ın doğusunda terör örgütü PKK/YPG'nin oluşturmak istediği terör koridorunu bertaraf etmek, bölgede huzur ve barışı sağlamak amacıyla yürüttüğü Barış...
RESULAYN’DA SOKAK ÇATIŞMALARI SÜRÜYOR
TSK ve SMO'nun Fırat'ın doğusunda terör örgütü PKK/YPG'nin oluşturmak istediği terör koridorunu bertaraf etmek, bölgede huzur ve barışı sağlamak amacıyla yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı, Suriye’nin Haseke kentine bağlı Resulyan ilçesinde planlandığı şekilde devam ediyor. Dün gece sessizliğin hakim olduğu ilçede, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte sokak çatışmaları yeniden başladı. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi karşısında bulunan Resulayn'daki terör hedefleri, sınır birliklerinde konuşlu bulunan obüslerle vuruluyor. Bölgede tespit edilen 300 civarındaki tünele gizlenen teröristler, nokta atışıyla etkisiz hale getiriliyor. Resulayn'daki çatışma sesleri, Ceylanpınar sokaklarından da duyuluyor.
Bu arada, Resulyan’ın güneyinde bulunan M4 yolundaki Aliye siloları TSK ve SMO askerleri tarafından ele geçirildi. Burada yapılan aramalarda, teröristlere ait çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi bulundu.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
Haber-Kamera: Ali LEYLAK-Şafak ŞAĞ/CEYLANPINAR (Şanlıurfa), ()
==========================
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
|İmsak
|05:47
|Güneş
|07:11
|Öğle
|12:54
|İkindi
|15:56
|Akşam
|18:28
|Yatsı
|19:47
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|14
|2. Sivasspor
|7
|12
|3. Trabzonspor
|7
|12
|4. Konyaspor
|7
|12
|5. Fenerbahçe
|7
|11
|6. Başakşehir
|7
|11
|7. Antalyaspor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|7
|11
|9. Malatyaspor
|7
|10
|10. Galatasaray
|7
|10
|11. Göztepe
|7
|9
|12. Beşiktaş
|7
|8
|13. Denizlispor
|7
|8
|14. Ankaragücü
|7
|8
|15. Çaykur Rizespor
|7
|8
|16. Kasımpaşa
|7
|7
|17. Gençlerbirliği
|7
|3
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|14
|2. Hatayspor
|7
|14
|3. Balıkesirspor
|7
|13
|4. Akhisar Bld.Spor
|7
|13
|5. Fatih Karagümrük
|7
|12
|6. Altay
|7
|12
|7. Bursaspor
|7
|12
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|7
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Erzurum BB
|7
|10
|12. Osmanlıspor
|7
|10
|13. Menemen Belediyespor
|7
|7
|14. Adanaspor
|7
|6
|15. Altınordu
|7
|5
|16. Giresunspor
|7
|5
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|7
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|8
|16
|3. Arsenal
|8
|15
|4. Leicester City
|8
|14
|5. Chelsea
|8
|14
|6. Crystal Palace
|8
|14
|7. Burnley
|8
|12
|8. West Ham
|8
|12
|9. Tottenham
|8
|11
|10. Bournemouth
|8
|11
|11. Wolverhampton
|8
|10
|12. M. United
|8
|9
|13. Sheffield United
|8
|9
|14. Brighton
|8
|9
|15. Aston Villa
|8
|8
|16. Newcastle
|8
|8
|17. Southampton
|8
|7
|18. Everton
|8
|7
|19. Norwich City
|8
|6
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Barcelona
|8
|16
|3. Atletico Madrid
|8
|15
|4. Granada
|8
|14
|5. Real Sociedad
|8
|13
|6. Sevilla
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Osasuna
|8
|11
|12. Getafe
|8
|10
|13. Real Valladolid
|8
|10
|14. Eibar
|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|9
|16. Real Betis
|8
|9
|17. Deportivo Alaves
|8
|8
|18. Mallorca
|8
|7
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|8
|2