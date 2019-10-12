Barış Pınarı Harekatı’nda 4’üncü gün (8)
AYN EL ARAB ÜZERİNDE HELİKOPTER HAREKETLİLİĞİ Suriye'nin kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nun terör örgütleri PKK/YPG ve DEAŞ'a yönelik yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı dördüncü gününde de sürerken,...
AYN EL ARAB ÜZERİNDE HELİKOPTER HAREKETLİLİĞİ
Suriye'nin kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nun terör örgütleri PKK/YPG ve DEAŞ'a yönelik yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı dördüncü gününde de sürerken, Ayn El Arab üzerinde helikopter hareketliliği yaşandı. Öğleden sonra hangi ülkeye ait olduğu bilinmeyen iki helikopterin, terör örgütünün kontrolündeki Ayn El Arab üzerinde uçuş yaptığı görüldü. Bir süre havada tur atan helikopterlerin, daha sonra terör örgütünün kontrolündeki bölgenin iç kesimlerine doğru uçarak gözden kaybolduğu görüldü.
Dün, Ayn El Arab'dan atılan havan mermisi Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinin kırsal Çaykara Mahallesi'ne düşmüş, 3 sivil şehit olurken, sınırda konuşlu Türk topçuları, terör örgütü hedeflerini ateş altına almıştı.
Görüntü Dökümü
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- Helikopterlerin uçuşundan görüntüler
- Ayn El Arab bölgesinden görüntüler
Haber-Kamera: Semih ÇALIŞKAN, Güven USTA, Can EROK / ŞANLIURFA,()
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