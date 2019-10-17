Barış Pınarı Harekatı'nda 673 terörist etkisiz hale getirildi

FIRAT'ın doğusunda devam eden Barış Pınarı Harekâtı'nda etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li terörist sayısı 673 oldu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Fırat’ın doğusunda devam eden Barış Pınarı Harekâtı'nda etkisiz hale getirilen PKK/YPG’li terörist sayısı toplam 673 oldu" denildi.

ANKARA, ()-