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'Barış Pınarı Harekatı' bölgesinde mayın ve EYP temizliği sürüyor
Milli Savunma Bakanlığı'nca 'Barış Pınarı Harekatı' bölgesinde komandoların, PKK/YPG'li teröristlerce tuzaklanan mayın ve el yapımı patlayıcıları (EYP) imha çalışmasını sürdürdüğü açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı'nın...
GÜNDEM 22.10.2019, 19:03
Milli Savunma Bakanlığı'nca 'Barış Pınarı Harekatı' bölgesinde komandoların, PKK/YPG'li teröristlerce tuzaklanan mayın ve el yapımı patlayıcıları (EYP) imha çalışmasını sürdürdüğü açıklandı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız tarafından Fırat'ın doğusunda kontrol altına alınan bölgelerde mayın/EYP arama-tarama faaliyetleri devam ediyor" denildi.
Fatih POYRAZ/ANKARA, ()
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