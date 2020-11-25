Barış Pınarı Bölgesinde 17 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri Barış Planı Harekat bölgesine sızmaya çalışan PKK/YPG'li 17 teröristi etkisiz hale getirildi.Açıklama Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapıldı. Barış Pınarı bölgesine yönelik bir sızma girişimi daha başarılı şekilde önlendi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 17 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi.