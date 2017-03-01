Barbaros Şansal hakkında tahliye kararı

Ünlü modacı Barbaros Şansal hakkında avukatının itirazı üzerine tahliye kararı verildi.
Moda tasarımcısı ve LGBTİ hakları savunucusu Barbaros Şansal, sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek' suçlamasıyla tutuklanmıştı.
Şansal'ın avukatı Efkan Bolaç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Barbaros Şansal hakkında yapmış olduğumuz itiraz üzerine İstanbul 5. Ağır ceza mahkemesi tahliye kararı verdi" ifadelerini kullandı.
Ünlü modacı Barbaros Şansal hakkında avukatının itirazı üzerine tahliye kararı verildi.