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BARBAROS ŞANSAL GÖZALTINA ALINDI // EK GÖRÜNTÜ 2

Haber - Kamera: Hüseyin ASLIYÜCE / İSTANBUL KKTC'den sosyal medyadaki paylaşımları sonrası sınır dışı edilen Modacı Barbaros Şansal Türkiye'ye getirildi. THY'nin tarifeli seferiyle saat 22:30 sıralarında Ercan Havalimanı'ndan İstanbul...

BARBAROS ŞANSAL GÖZALTINA ALINDI // EK GÖRÜNTÜ 2

Haber - Kamera: Hüseyin ASLIYÜCE / İSTANBUL

KKTC'den sosyal medyadaki paylaşımları sonrası sınır dışı edilen Modacı Barbaros Şansal Türkiye'ye getirildi.

THY'nin tarifeli seferiyle saat 22:30 sıralarında Ercan Havalimanı'ndan İstanbul Atatürk Havalimanı'na getirilen Şansal'a uçağın yolcuları tepki gösterdiği öğrenildi.



Bu arada, Barbaros Şansal'ın bindiği uçağın havalimanına inmesinin ardından çok sayıda kişi uçağın altında bekledi. Polis eşliğinde uçaktan indirilen Şansal'a bekleyen kişiler saldırmak istedi. Burada polisler saldırıyı önlerken aynı kişler uçaktan polisler arasında araca yürüyen Şansal'a saldırdı. Cep telefonuyla çekilen görüntüde Şansal'ın yerde olduğu ve darp edildiği görüldü. Terörle mücadele ekipleri Şansal'ı oradan uzaklaştırarak Havalimanı apronundan araca bindirip özel bir kapıdan çıkardı. Sonra sağlık muayesinden geçirilen Şansal Vatan Emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Barbaros Şansal'a aprondan inerken grubun saldırı girişimi

-Polsin uzaklaştırması

-Şansal'ın merdivenlerden inişi

-Detaylar

EK GÖRÜNTÜ

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-Yerdeki Şansal saldıranlar

-Polislerin saldıranları uzaklaştırması

-Şansal'ın araca götürülmesi

-Aracın gidişi

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