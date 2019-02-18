BANKAMATİKTE SIKIŞAN KARTINDAN 5 BİN DOLARINI ÇALDILAR

Çağatay KENARLI / İstanbul

Para çekerken bankamatikte kartı sıkışan Rus uyruklu Ahmad V.'nin, hesabından 5 bin dolar para çalındı. Yaptığı çalışmayla, yabancı uyruklu 3 kişinin sıkışan bankamatik kartından 5 bin dolar çektiğini tespit eden polis, şüphelileri yakalamak için operasyonlarını sürdürüyor.

Fatih Kemalpaşa Mahallesi Ağa Yokuşu'nda bir otelde kalan Rusya vatandaşı Ahmad V., polise giderek otelin yakınındaki bankamatikte kartı sıkıştığını ve 1 saat sonra kontrol ettiği hesabında 5 bin dolarının çekilmiş olduğunu ileri sürdü.

Banka yetkililerince yapılan kontrollerde, Ahmad V.'nin hesabından farklı bankamatiklerden 1 saat içerisinde yaklaşık 5 bin dolar para çekildiği belirlendi.

Polis ekipleri, Ahmad V.'nin para çektiği bankanın bankamatiğine giderek inceleme yaptı. Ahmad V. ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaşanan olaya karıştığını tespit ettikleri yabancı uyruklu 3 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Ahmad V.'nin görüntüsü (Siyah mont, siyah şapkalı)

-Arkadaşının açıklaması

-Sokaktan görüntü

-Olayın meydana geldiği bankamatikten para çekenler



